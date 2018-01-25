Девід Коперфілд відреагував на чергові звинувачення у домаганнях

Копирайт изображения Getty Images Image caption Девід Коперфілд відреагував на звинувачення в сексуальних домаганнях

Девід Коперфілд відреагував на звинувачення в тому, що він у 1988 році нібито накачав наркотиками, а потім намагався зґвалтувати модель.

Брітні Льюіс заявила, що інцидент стався коли їй було 17 років, під час одного з конкурсів моди.

Найбільш комерційно успішний ілюзіоніст світу оприлюднив заяву в Instagram, де написав, що підтримує рух #MeToo.

Коперфілд заявив, що в 2007 році він вже був жертвою неправдивих звинувачень, і тепер йому знову доводиться переживати іншу "бурю".

Він додав: "Роками я жив зі звинуваченнями у жахливих вчинках, які були, насправді, сфабрикованими. І майже ніхто потім не розповідав про мою невинуватість.

Брітні Льюіс оприлюднила свої претензії у виданні "The Wrap", яке також поспілкувалося із її найкращим другом, чоловіком, колишнім чоловіком та бабусею.

Льюіс розповіла, що вона заявила про інцидент до ФБР у 2007 році.

Заява Коперфілда про неправдиві звинувачення стосується іншого інциденту у 2007 році, коли переможниця конкурсу Лесі Керролл звинуватила його у домаганнях.

Ілюзіоніст з Лас-Вегасу, який за минулий рік заробив 61,5 млн доларів США, додав: "Завжди слухайте і все ретельно обмірковуйте ".

"Але, будь ласка, після кожного звинувачення, не поспішайте судити".

Справу розслідувало ФБР, але звинувачення зняли у 2010-му після того, як Керролл була заарештована за неправдиві свідчення про сексуальні домагання з боку іншої особи.