Опра Вінфрі спростувала президентські амбіції
Популярна американська телеведуча Опра Вінфрі не збирається брати участь у президентських перегонах. Про це вона сказала в інтерв’ю американському журналу InStyle.
"В мене немає ДНК, щоб бути президентом США", - заявила телеведуча виданню.
Також вона додала: "Я завжди почуваю себе безпечно і впевнено, коли знаю, що можу зробити, а що - ні. Тому це не те, що б мене цікавило".
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Опру Вінфрі почали активно агітувати стати кандидатом від демократів на виборах 2020 року після того, як вона виголосила промову на "Золотому глобусі" в січні.
Телезірка, яка отримала почесну премію Сесіла Б. ДеМілля за внесок у розвиток індустрії, пристрасно виступила на захист жінок, що заговорили про сексуальні домагання.
У Twitter навіть почали активно поширювати гештег #Oprah2020.