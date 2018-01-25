Копирайт изображения Getty Images Image caption Опра Вінфрі на церемонії нагородження "Золотий глобус", 7 січня 2018 року

Популярна американська телеведуча Опра Вінфрі не збирається брати участь у президентських перегонах. Про це вона сказала в інтерв’ю американському журналу InStyle.

"В мене немає ДНК, щоб бути президентом США", - заявила телеведуча виданню.

Також вона додала: "Я завжди почуваю себе безпечно і впевнено, коли знаю, що можу зробити, а що - ні. Тому це не те, що б мене цікавило".

Опру Вінфрі почали активно агітувати стати кандидатом від демократів на виборах 2020 року після того, як вона виголосила промову на "Золотому глобусі" в січні.

Телезірка, яка отримала почесну премію Сесіла Б. ДеМілля за внесок у розвиток індустрії, пристрасно виступила на захист жінок, що заговорили про сексуальні домагання.

У Twitter навіть почали активно поширювати гештег #Oprah2020.