100-річчя битви під Крутами: як відзначатимуть

Копирайт изображения Уніан Image caption Потяг на території меморіалу пам'яті Героїв Крут

29 січня виповнюється 100 років битві під Крутами.

В 1918 році на залізничній платформі в Крутах за 130 км від Києва українські студенти ціною власного життя зупинили на кілька днів наступ більшовицької армії на українську столицю.

Відтоді українці вшановують цей день, як символ героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі за незалежність.

Більшість заходів планують на 28 та 29 січня на території меморіального комплексу "Пам'яті героїв Крут" у селі Пам'ятне Борзнянського району Чернігівської області.

Заходи до роковин

Копирайт изображения Koshmal / Укрінформ Image caption Заходи з нагоди 99-ї річниці бою під Крутами на Чернігівщині

Як повідомили BBC Україна у національній скаутській організації ПЛАСТ, традиційні заходи до річниці битви під Крутами вони влаштовують у неділю 28 січня.

Урочистий церемоніал розпочнеться о 12-30. А о 14-30 для молоді влаштують тренівку - патріотичну гру, де учасників поділять на дві команди і головним завданням буде - здобути прапор суперника.

"Ми кожного року їздимо в Крути для того, щоб не забувати історію, це важливо. Ми беремо з собою дітей від 12 років і розповідаємо їм, що там відбувалося і чому важливо це пам’ятати", - розповіла представниця ПЛАСТу Вікторія Щербатюк.

Обласна влада анонсує основні заходи біля меморіального комплексу "Пам'яті героїв Крут" на державному рівні на 29 січня.

Зокрема, з 10 години ранку розпочнуть працювати оглядові екскурсійні вагони та додаткові військово-історичні експозиції. Також працюватимуть намети для обігріву та харчування. Плануються церемоніальні заходи та покладання квітів.

В Києві в цей день на сцені Національного академічного драматичного театру імені І.Франка буде презентація мистецького проекту "Балада про Крути". В заході візьмуть участь керівники держави.

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Марш на честь пам'яті героїв Крут у Харкові, 30 січня 2017р.

Також 29 січня 2018 року в Черкасах відбудеться традиційний смолоскипний марш присвячений бою під станцією Крути, який влаштовують націоналісти.

Спецрейс

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Укрзалізниця оголосила, що надасть швидкісний поїзд для перевезення учасників вшанування загиблих студентів до села Пам'ятне, де відбудуться пам'ятні заходи.

"Швидкісний поїзд № 798/797 Київ - Крути - Київ відправиться з Києва 28 січня 2018 о 08.35 та повертатиметься з Крут о 15.00" - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці компанії.

Перші кіборги

Копирайт изображения УІНП Image caption У столиці Інститут національної пам'яті розмістив соціальну рекламу до 100-річчя битви під Крутами

У столиці з нагоди 100-річчя бою під Крутами Інститут національної пам’яті розмістив спеціальну соціальну рекламу. На білбордах містяться написи "Перші кіборги" та "Крути".

"29 січня 2018 року в Україні на загальнодержавному рівні відзначатиметься 100-та річниця бою під Крутами, котрий для українського народу став символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі за незалежність", - коментує голова Інституту національної пам’яті Володимир В'ятрович.

Український "Перл-Харбор"

Копирайт изображения YEVHEN LIUBIMOV / Укрінформ Image caption Презентація фільму "Крути 1918"

У Києві в п‘ятницю презентували художній фільм у жанрі історичний екшн "КРУТИ 1918", присвячений 100-річчю бою студентів під Крутами.

У батальних сценах було залучено понад 1500 людей, велика частка з яких - нацгвардійці та волонтери.

"Сценарій розпочали писати до трагічних подій на Майдані та війни на Сході країни, і ми були вражені, наскільки повторюється ця історія сторічної давнини. Це було дуже дивно, та ми продовжили роботу над фільмом і почали вносити корективи і доробляти сценарій, щоб глядачі побачили настільки точні події та емоції, наскільки це взагалі можливо зробити", - розповів на презентації автор сценарію Костянтин Коновалов.

Копирайт изображения YEVHEN LIUBIMOV / Укрінформ Image caption Учасники зйомок художнього фільму "Крути 1918" позують для фото, Київська область, 19 січня 2018 р.

А в міністерстві інформації порівняли фільм із відомою американською військовою мелодрамою 2001 року.

"Ця історія столітньої давності - це той програш, який ми уважно вивчаємо, аналізуємо, щоб рухатися далі. Це той "Перл-Харбор", після якого Україна піднялася і буде рухатися далі", - розповів держсекретар міністерства Артем Біденко.