Трамп наполягає, аби палестинці поважали США

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Трамп і Нетаньяху поспілкувалися у Давосі

Президент Дональд Трамп заявив, що палестинська сторона має поважати США.

"Має бути повага до США, або ми просто не йдемо далі", - сказав він журналістам у Давосі.

Сидячи поруч із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху на Всесвітньому економічному форумі, президент США сказав: "Ізраїль завжди підтримував США, тому я вважаю справою честі рішення щодо Єрусалима".

Він висловив сумніви щодо відновлення мирних переговорів з Ізраїлем і звинуватив у цьому палестинців.

Звертаючись до прем'єра Ізраїлю, Трамп сказав: "Ви виграли в одному пункті, і пізніше в переговорах ви поступитесь в деяких інших, якщо коли-небудь вони відбудуться. Я не знаю, чи коли-небудь вони відбудуться".

За його словами, Ізраїль хоче миру, так само цього мають хотіти палестинці.

Також американський лідер звинуватив палестинців в тому, що вони "знехтували нашим великим віце-президентом" Майком Пенсом, коли відмовилися зустрітись з ним на початку цього тижня.

Американський лідер також підтримав нещодавнє рішення про відмову надати половину запланованих коштів (від загальної суми в 125 млн доларів США), передбачених для агентства ООН з надання допомоги палестинцям.

Палестинська сторона назвала такий крок шантажем.

"Ми даємо їм сотні мільйонів доларів на рік. Питання обговорюється. Чому ми повинні щось для них робити, коли вони нічого не роблять для нас?", - запитав Трамп.

Статус Єрусалиму є основним питанням в ізраїльсько-палестинському конфлікті.

Визнання президентом США цього міста столицею Ізраїлю переломило політику нейтралітету, яку сповідувала американська сторона.

Палестинська сторона заявила, що США більше не можна вважати нейтральним посередником.

Останній раунд мирних переговорів між двома сторонами потерпів невдачу в квітні 2014 року.