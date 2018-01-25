В Кременчуці впав вертоліт, четверо загиблих

Копирайт изображения Facebook ДСНС Image caption Рятувальники підтвердили, що четверо людей загинуло

В Кременчуці розбився вертоліт, загинуло четверо людей.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, вертоліт виконував навчально-тренувальний політ, впав на землю та загорівся.

Гелікоптер Мі-8 належав приватній авіакомпанії "Українські вертольоти".

"О 19:35 пожежу локалізовано, ліквідація - триває. Внаслідок події загинули чотири члени екіпажу", - повідомляють рятувальники.

До гасіння залучено шість одиниць техніки та 25 чоловік особового складу.

Копирайт изображения Facebook ДСНС Image caption Вертоліт розбився не в житловому кварталі

Речник Нацполіції Ярослав Тракало розказав ВВС Україна, що вертоліт міг зачепити лінії електропередач, що і спричинило падіння.

"В межах населеного пункту впав гелікоптер. На щастя, це сталося не в житлових кварталах", - сказав він.

На місці працюють рятувальники та поліція.