В Кременчуці впав вертоліт, четверо загиблих
В Кременчуці розбився вертоліт, загинуло четверо людей.
За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, вертоліт виконував навчально-тренувальний політ, впав на землю та загорівся.
Гелікоптер Мі-8 належав приватній авіакомпанії "Українські вертольоти".
"О 19:35 пожежу локалізовано, ліквідація - триває. Внаслідок події загинули чотири члени екіпажу", - повідомляють рятувальники.
До гасіння залучено шість одиниць техніки та 25 чоловік особового складу.
Речник Нацполіції Ярослав Тракало розказав ВВС Україна, що вертоліт міг зачепити лінії електропередач, що і спричинило падіння.
"В межах населеного пункту впав гелікоптер. На щастя, це сталося не в житлових кварталах", - сказав він.
На місці працюють рятувальники та поліція.