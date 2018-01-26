Російського військового Агєєва засудили до 10 років

Копирайт изображения Служба безпеки України Image caption Військовий білет Віктора Агеєва

Новоайдарський суд Луганської області засудив росіянина Віктора Агєєва до 10 років ув'язнення. Про це повідомив його адвокат Віктор Чевгуз.

"На думку прокурора, так звана самопроголошена ЛНР є терористичною організацією, в яку і вступив за контрактом росіянин Агєєв", - повідомив адвокат.

Окрім того, прокуратура інкримінувала росіянину незаконне зберігання і носіння вогнепальної зброї та боєприпасів.

Чевгуз зазначив, що захист вважає помилковим обвинувачення Агєєва в тероризмі за ст. 258 Кримінального кодексу, тому оскаржить вирок як щодо класифікації злочину, так і щодо покарання.

"З урахуванням пом'якшуючих обставин, покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, є надмірно суворим", - наголосив адвокат.

27 червня 2017 року міністерство оборони України повідомило, що в полон на Донбасі потрапив 22-річний російський військовослужбовець Віктор Агєєв.

Мати Віктора Агєєва, його друзі та колишні товариші по службі підтвердили Російській службі Бі-бі-сі, що після строкової служби той залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року.

У російському міністерстві оборони 28 червня заявили, що Агєєва звільнили в запас у травні 2016 року зі строкової служби, а на контрактну службу він не вступав.

У жовтні 2017 року СБУ передала до суду справу Агєєва. "Слідство встановило, що військовослужбовець Збройних Сил РФ з березня 2017 року приєднався до терористичних формувань, де виконував функції кулеметника окремої "розвідувальної роти", - наголосили тоді у відомстві.