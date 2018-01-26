Трамп намагався звільнити спецпрокурора Мюллера

Копирайт изображения NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images Image caption Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп ще у червні наказав звільнити спеціального прокурора Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання Росії у вибори.

Американський президент змінив рішення тільки після того, як його радник пригрозив відставкою.

Юридичний консультант Білого дому Дональд Макган заявив Трампу, що звільнення мало би катастрофічний вплив на його подальше перебування на посаді, повідомляє The New York Times.

Роберт Мюллер проводить розслідування щодо того, чи існувала змова між передвиборчим штабом Трампа та Росією для впливу на вибори. І Москва, і Трамп заперечують будь-які домовленості.

Пан Мюллер, колишній директор ФБР, був призначений спеціальним прокурором у травні минулого року, щоб розглянути звинувачення у змові.

Цьому передувало звільнення директора ФБР Джеймса Комі. Трамп в одному з інтерв'ю пояснив, що це відбулося через "цю штуку з Росією". Пан Мюллер також розслідує, чи було звільнення Комі перешкоджанням правосуддю.

Копирайт изображения Brendan Hoffman/Getty Images Image caption Спецпрокурор Роберт Мюллер

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер дізнався про наміри Трампа звільнити його в оcтанні місяці, а команда спецпрокурора вже допитала багатьох колишніх та чинних співробітників Білого Дому, повідомляє The New York Times.

Повідомляється також, що Трамп нібито стверджував про наявність в Мюллера трьох конфліктів інтересів, які перешкоджають йому вести розслідування.

Це зокрема:

Відмова Роберта Мюллера в 2011 році від членства в національному клубі Трампа з гольфу в Стерлінгу, штат Вірджинія.

Робота пана Мюллера в юридичній фірмі, що працювала для зятя президента Джареда Кушнера - це начебто доводить, що спецпрокурор не може вважатися неупередженою людиною.

Співбесіда Роберта Мюллера на заміщення вакантної посади директора ФБР, яка відбулася лише за день до його призначення спецпрокурором.

Білий дім не коментує інформацію The New York Times, яка посилається на чотири неназвані джерела.

Демократи: звільнення Мюллера - це червона лінія для Трампа

Супротивники Трампа в Демократичній партії наголошують, що розцінять можливе звільнення Мюллера як перешкоджання правосуддю, що може призвести до спроби імпічменту президента США.

Сенатор-демократ Марк Ворнер застеріг, що "звільнення спецпрокурора - це червона лінія, яку президент не може перетнути".

"Будь-яка спроба звільнити спеціального прокурора, помилувати ключових свідків чи іншим чином втручатися у розслідування, стане грубим зловживанням владою", - наголосив він.

Дональд Трамп у грудні 2017 року заперечив інформацію про наміри звільнити Мюллера.

24 січня він повідомив, що готовий під присягою дати команді спецпрокурора свідчення у справі про втручання Росії в американські вибори.