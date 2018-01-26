Фільми, які викликали політичну бурю

Останні тижні виявилися нелегкими для фільмів, які висвітлюють контроверсійні моменти історії.

В Індії фільм "Падмават" викликав протести і зіткнення радикальних індуїстських організацій з поліцією.

Вони стверджують, що кінострічка зображає романтичні відносини мусульманського султана та індійської цариці, що є неповагою до індуїстської культури та релігії.

Продюсери фільму заперечують це.

Гнів радикальних організацій призвів до того, що прем'єру фільму відклали на два місяці. Деякі кінотеатри відмовилися його показувати.

Тим часом, в Росії заборонили британський сатиричний фільм "Смерть Сталіна".

Діана Немец-Ігнашева, експерт з російської літератури та кінематографу, яка викладає в США та Московському державному університеті імені Ломоносова, стверджує, що російська державна цензура щодо політичних фільмів не така сувора, як вважають на Заході.

Проте вона сказала Бі-бі-сі: "Швидше за все, саме сприйняття того, що чужинці висвітлюють російську історію, було мотивом рішення".

"Падмават" та "Смерть Сталіна" - не єдині у переліку історичних фільмів, які викликали обурення ледве не з початку знімального процесу.

1965: "Доктор Живаго"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Омар Шаріф та Джулі Крісті в екранізації "Доктора Живаго"

У 1965 голлівудський блокбастер "Доктор Живаго" про події російської революції завоював п'ять премій Оскар. Це була екранізація роману Бориса Пастернака, чию творчість піддали критиці у Радянському Союзі.

Письменник передав нелегально роман до Європи, де він миттєво завоював популярність.

Пастернаку дали Нобелівської премії з літератури. Але радянська влада пригрозила, що якщо він отримає премію в Осло, то на батьківщину вже не повернеться.

Письменник змушений був відмовитися від премії.

Британський режисер Девід Лін не міг екранізувати роман у Радянському Союзі, тому декорації московських вулиць були побудовані в Іспанії, а зимові сцени зі справжнім снігом відзняли в Канаді та Фінляндії.

Фільм Ліна вийшов в розпал "холодної війни", мав великий комерційний успіх та отримав багато нагород. У Росії його випустили в прокат вже після розпаду Радянського Союзу.

"Життя Браяна за Монті Пайтон"

Копирайт изображения EVENING STANDARD/GETTY IMAGES Image caption Кадр з фільму "Життя Браяна за Монті Пайтон"

"Євангеліє за Монті Пайтоном" завжди викликало суперечки через релігійну сатиру. Фільм розповідає про чоловіка на ім'я Браян, який народився поруч із Ісусом Христом і якого постійно плутають з Месією.

Британська компанія EMI відмовилася від фінансової підтримки виробництва фільму за тиждень до початку зйомки.

Проте група Пайтон знайшла нового спонсора - фаната комік-групи, гітариста Beatles Джорджа Гаррісона, який виділив проекту мільйони доларів.

Після виходу фільму на екрани в США католицькі та іудейські релігійні ієрархи оголосили "Життя Брайана" богохульним. Релігійні групи протестували проти кінопоказів.

У Великобританії 39 органів місцевої влади внесли фільм до чорного списку. В Ірландії та Норвегії він був заборонений.

Суперечки викликали й інші фільми про біблійні часи.

Знятий у 1988 році фільм Мартіна Скорсезе "Остання спокуса Христа" теж звинувачували в богохульстві.

Проте його покази супроводжувалися не лише масовими протестами, але й величезними чергами бажаючих переглянути стрічку.

Фільм Мела Гібсона "Страсті Христові", знятий у 2004 році, звинуватили в антисемітизмі.

"Борат"

Копирайт изображения Kristian Dowling/Getty Images Image caption Саша Барон Коен рекламує фільм "Борат" в Австралії

Гра британського коміка Саші Барона Коена в ролі казахського телерепортера Бората Согдієва шокувала Казахстан.

Фільм "Борат: культурні дослідження Америки на користь славної держави Казахстан" був заборонений в усіх арабських країнах, окрім Лівану.

Персонаж Бората та образ Казахстану, представлений у фільмі, були повністю вигадані.

Казахський уряд відреагував на фільм розміщенням в американських ЗМІ рекламних матеріалів, які показували "справжнє" обличчя країни.

У певний момент Астана погрожувала подати позов проти британського коміка.

Лише в 2012 році міністр закордонних справ Казахстану визнав, що після появи фільму кількість виданих віз до країни зросла у десять разів, і вона стала більш привабливою для туристів.

"Інтерв'ю"

Копирайт изображения Michael THURSTON/AFP/Getty Images Image caption Постер фільму "Інтерв'ю" у Лос-Анджелесі

Цей голлівудський комедійний бойовик з Сетом Рогеном та Джеймсом Франко в головних ролях був пародією на лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Фільм опинився в епіцентрі міжнародного конфлікту у 2014 році. КНДР погрожувала розпочати війну проти США, якщо фільм випустять у прокат.

Компанія Sony, виробник фільму, зазнала хакерської атаки. Хакери розмістили в мережі деякі фільми компанії, які ще не вийшли на екрани.

Хакерська група "Стражі миру" погрожувала терористичними атаками проти кінотеатрів, які покажуть фільм.

Sony скасувала прем'єру і обмежила прокат. Фільм все ж таки окупився за рахунок інтернет-продажу.

"Матільда"

Копирайт изображения OLGA MALTSEVA/AFP/Getty Images Image caption Прем'єра фільму "Матільда" в петербургському театрі у жовтні 2017 року

Деякі російські православні віряни гнівно відреагували на фільм режисера Олексія Учителя про дошлюбні стосунки царя Миколи II з балериною Матільдою Кшесинською.

Сюжет базувався на справжній історії, а фільм фінансувало міністерство культури Росії.

Проте деякі росіяни назвали фільм богохульним, оскільки в ньому були сексуальні сцени за участі "святого царя", канонізованого церквою у 2000 році.

Радикальні групи погрожували кінотеатрам, які покажуть фільм. Один з кінотеатрів підпалили.

Прем'єра фільму відкладалася тричі, мережі кінозалів проігнорували його, а провідні актори пропустили прем'єру через побоювання щодо своєї безпеки.