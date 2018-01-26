Смертельна пожежа у лікарні Південної Кореї: 39 людей загинули

Копирайт изображения Reuters Image caption Це найсметроносніша пожежа в Південній Кореї за останні десятиліття

Щонайменше 39 людей загинули та понад 70 поранені внаслідок пожежі в лікарні в Південній Кореї.

За попередніми даними, вогонь спалахнув у кімнаті невідкладної допомоги в лікарні Седжон міста Мірян, що за 270 кілометрів від столиці країни Сеула.

Майже 200 пацієнтів перебували всередині будівлі та в прилеглому будинку для пристарілих.

Серед жертв - медперсонал та лікарі.

Дехто з постраждалих перебуває в критичному стані.

Це найсмертоносніша пожежа в Південній Кореї за останні десятиліття.

Пожежники повідомили інформаційному агентству Yonhap, що люди померли від диму.

Копирайт изображения AFP Image caption За попередніми даними пожежа спалахнула в кімнаті невідкладної допомоги

З будинку для пристарілих евакуювали 94 людини, повідомляє інформагентство Yonhap.

Причину пожежі поки що не встановили. Про це журналістам сказав керівник пожежної охорони Чой Мань-ву.

"Жертвами стали люди, які перебували в лікарні і будинку для пристарілих. Дехто помер, коли їх перевозили до іншого медзакладу", - повідомив вогнеборець агентству AFP.

Пай Чой зазначив, що пожежа почалася близько 07:30 за місцевим часом (22:30 GMT у четвер) і на її гасіння пішло три години.

Копирайт изображения EPA Image caption Причина пожежі поки невідома

Як повідомляє інформагентство Yonhap, високопосадовці як провладних, так і опозиційних партій відвідали Мірян, щоб висловити співчуття і закликати до ретельного розслідування причин трагедії.

Копирайт изображения Reuters

Лікарня працює з 2008 року. У медзакладі та будинку для пристарілих знаходиться 200 ліжок.

Лише місяць тому 29 людей загинули у південнокорейському місті Чечхон під час пожежі у тренажерному залі.