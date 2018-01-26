Кейсі Аффлек відмовився від участі в церемонії "Оскар"-2018

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES Image caption Кейсі Аффлек зі своїм "Оскаром" 2017 року

Торішній лауреат премії "Оскар" Кейсі Аффлек вирішив не брати участь у церемонії вручення нагород цього року, повідомляє його представник.

Згідно з традицією, Аффлек, який отримав "Оскара" 2017 року в категорії "Найкращий актор" за роль у фільмі "Манчестер біля моря", повинен вручити нагороду "Найкращій актрисі" цього року.

На Кейсі Аффлека, брата голлівудської зірки Бена Аффлека, подавали до суду дві жінки, звинувачуючи його в сексуальних домаганнях у 2010 році.

Пан Кейсі заперечує всі звинувачення. Обидві судові справи закінчилися мировими угодами.

У чому звинувачують Кейсі Аффлека?

У 2010 році кінопродюсер Аманда Вайт та оператор-постановник Магдалена Горка звернулися до суду. Жінки заявляли, що Кейсі Аффлек домагався їх під час зйомок фільму "Я все ще тут".

Копирайт изображения ANDREAS RENTZ/GETTY IMAGES Image caption Кейсі Аффлек на прем'єрі "Я все ще тут" у вересні 2010 року

Магдалена Горка розповідала, що пан Афллек, хоча і був на той час одружений, пробрався до неї в ліжко, коли вона спала.

Вайт повідомляла про практично щоденний шквал ремарок і натяків з сексуальним підтекстом. Крім того, Аманда Вайт стверджувала тоді, що Аффлек відмовлявся видати їй платню, тому що вона не погодилася провести з ним ніч в номері готелю.

Адвокати актора казали, що жінки висунули звинувачення проти Кейсі Аффлека, аби викачати з нього гроші.

В інтерв'ю New York Times Аффлек повідомив, що в результаті всі сторони залишилися задоволені мировою угодою. "Мені було боляче і неприємно [від цих звинувачень], і я впевнений всі інші відчували те ж саме, але це в минулому", - сказав він.

Чому ця історія виплила знову?

Кейсі Аффлек вирішив не йти на церемонію вручення "Оскарів" після того, як інтернет-петиція, яка вимагала не допускати його до церемонії, зібрала майже 20 тисяч підписів.

Церемонія вручення "Оскар" відбудеться 4 березня в Лос-Анджелесі.

Звинувачення восьмирічної давності на адресу Аффлека знову сплили на поверхню у зв'язку зі скандалом навколо кінопродюсера Гарві Вайнштейна.

Копирайт изображения AFP/GETTY IMAGES Image caption На цьогорічну церемонію "Золотого глобуса" актриси прийшли в чорному на знак підтримки жертв домагань

Справа Вайнштейна призвели до виникнення глобального руху під гештегом #MeToo ("Мене теж"), в рамках якого жінки розповідають про випадки домагань і сексуального насильства.

Понад 300 актрис, режисерів і авторів кіносценаріїв почали кампанію Times Up ("Час настав"), для боротьби з сексуальними домаганнями в кіноіндустрії та інших сферах.