Vanity Fair домалював зайві руки та ноги Опрі Вінфрі та Різ Візерспун
Різ Візерспун попросила своїх шанувальників прийняти її такою, яка вона є, після того як на обкладинці останнього номеру Vanity Fair показали таємну третю ногу зірки.
Вона одна з 12 зірок екрану, яких фотографувала Анні Лейбовіц для випуску про Голлівуд. Такий номер готують щороку в період церемоній нагородження.
У Vanity Fair сказали, що третя нога Візерспун - це "підкладка її сукні".
Однак актриса не єдина, кого "нагородили" додатковою кінцівкою.
На іншій світлині, яку вже прибрали з сайту Vanity Fair, Опра Вінфрі має три руки.
Обидві зірки поставилися до цього з гумором.
Пані Візерспун написала у Twitter: "Ну... Я думаю, тепер всі знають... У мене три ноги. Я сподіваюсь, що ви все ще зможете мене прийняти такою, яка я є. І я ніколи не вибачуся за обійми з Опрою. Якщо матимете можливість, я рекомендую обійняти її".
На що пані Вінфрі відповіла: "Я приймаю твою третю ногу. І знаю, що ти прийняла мою третю руку".
Виданння Vanity Fair також спробувало пожартувати в Twitter: "Що стосується Опри, чи можемо ми очікувати, що вона все встигатиме з двома руками? Ми виправили цю помилку онлайн".
Тим часом актора Джеймса Франко вирізали з фото, хоча фотографувала його саме Лейбовіц і він дав інтерв'ю журналу.
Це сталося після того, як п'ять жінок, серед яких студентки його акторської школи, звинуватили Франко в сексуальних домаганнях та неприйнятній поведінці.
"Ми ухвалили рішення не включити Джеймса Франко в номер про Голлівуд, щойно дізналися про звинувачення ", - про це речниця американського журналу повідомила виданню The Hollywood Reporter.
Жодних перезйомок не проводили, адже фотографували зірок окремо, невеликими групами.