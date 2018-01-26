Апеляційний суд заборонив Саакашвілі виходити вночі з дому

Копирайт изображения UNIAN Image caption Міхеіл Саакашвілі

Апеляційний суд Києва вирішив помістити Міхеіла Саакашвілі під нічний домашній арешт з 22.00 до 07.00 ранку. Також суд заборонив йому залишати Київ без дозволу слідчого.

Прокуратура вимагала цілодобовий домашній арешт.

Апеляційний суд Києва скасував рішення Печерського суду відпустити Саакашвілі на поруки народних депутатів.

Міхеіла Саакашвілі просили взяти на поруки група депутатів парламенту, зокрема Юлія Тимошенко, а також політик Анатолій Гриценко.

11 грудня 2017 року Печерський районний суд Києва відмовився взяти під домашній арешт екс-президента Грузії, проте прокурори оскаржили це рішення. Засідання Апеляційного суду кілька разів відкладали.

"Я приймаю виклик президента Порошенка", - заявив пан Саакашвілі після оголошення рішення, вигукуючи "Ганьба!"

Також пан Саакашвілі заявив, що найближчими днями оголосить про плани продовжувати акції протесту проти президента.

Генпрокуратура та СБУ звинувачують Міхеіла Саакашвілі у сприянні злочинним організаціям й посяганню на цілісність України. За цією статтею йому загрожує від трьох до п'яти років ув'язнення.

Там стверджують, що він отримував кошти на акції від Сергія Курченка - бізнесмена з оточення екс-президента Віктора Януковича, який перебуває у Росії.

Image caption "Марш за імпічмент" 10 грудня у Києві за різними даними зібрав від 2,5 до 10 тис. людей

Сам Міхеіл Саакашвілі всі звинувачення заперечує.

Міхеіла Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання СБУ в Аскольдовому провулку.

Там він провів кілька днів, допоки Печерський суд не випустив його на свободу,

Паралельно з цією справою Міхеіл Саакашвілі бере участь ще у низці судових процесів. Зокрема, щодо законності його перебування в Україні, а також щодо позбавлення українського громадянства.