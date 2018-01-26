Росія може спричинити "хаос" в Британії - міністр оборони

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Міністр оборони Британії Гевін Вільямсон в інтерв'ю Daily Telegraph висловив думку, що Москва має підступний план щодо інфраструктури Британії, і що її блокування може спричинити "абсолютний хаос" в країні.

Росія може спричинити "тисячі, тисячі і тисячі смертей", завдавши шкоди інфраструктурі Британії, зазначив міністр.

Він сказав, що це "реальна загроза", із якою стикається країна.

Очільник британської армії, сер Нік Картер, раніше заявив, що Велика Британія намагається не відставати від можливостей Росії.

У Британії є чотири підводні сполучення для постачання електроенергії з континенту, і ще чотири - для транспортування газу.

Пан Вільямсон, який став міністром оборони минулого листопада, заявив, що Росія досліджує ці сполучення і готова вдатися до кроків, які б для "будь-якої іншої країни вважали абсолютно неприйнятними".

Він сказав у доповіді: "Росіяни не будуть висаджуватися у Південній затоці в Скарборо і біля пляжу Брайтона. Вони зараз думають про те, як завдати максимальної шкоди Великій Британії".

"Якщо завдати удар по економіці, зруйнувати інфраструктуру, то це призведе до багатьох тисяч жертв. І в цьому випадку країна може поринути в хаос", - зазначає пан Вільямсон.

"Летючий цирк Монті Пайтона"

Офіційний представник російського міністерства оборони, генерал-майор Ігор Конашенков, звинуватив британську сторону у втраті "меж здорового глузду".

Він додав, що "запеклий страх" пана Вільямсона щодо Росії є "заслуговує на показ у дитячих коміксах або в серіалі "Монті Пайтон: летючий цирк".

Копирайт изображения @RussianEmbassy Image caption Заява посольства Росії у Британії

Минулі атаки

Кореспондент BBC з питань оборони Джонатан Біл сказав, що декому риторика міністра може видатися "тривожною".

Але його підтримав також колишній британський адмірал Алан Вест, який також упевнений у тому, що Росія думає над тим, як втрутитися до ключової інфраструктури Британії.

Раніше керівник Центру національної кібербезпеки Ширан Мартін заявив, що Росія торік вже намагалася атакувати британські ЗМІ, телекомунікації та енергетичні сектори.

Подібні заяви лунають на тлі тиску на міністерство оборони, яке прагне уникнути скорочень бюджету.

Пан Вільямсон раніше заявляв, що його міністерству необхідне додаткове фінансування.