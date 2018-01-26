США розширили санкції проти Росії

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Мінфін США ввів нові санкції проти Росії. У списку 21 фізична особа і 21 російська організація.

Цей крок проходить у рамках розширення санкцій, які США вводять щодо Росії з 2014 року, коли був анексований Крим і почалися бойові дії на Донбасі. Минулого року президент Дональд Трамп підписав закон, що дозволяє США вводити нові санкції.

Згідно з повідомленням на сайті американського мінфіну, серед компаній, що потрапили під санкції, опинилися "Силові машини" мільярдера Олексія Мордашова, а також компанія "Технопромекспорт", яка входить до "Ростеху" та з якою судилася корпорація Siemens через постачання турбін до Криму.

У списку є польська компанія Doncoaltrade, компанія "Внешторгсервіс", що об'єднала найбільші шахти і промислові підприємства на непідконтрольних територіях на Донбасі, а також компанія "Євро Поліс".

Також до списку внесли 12 компаній, пов'язані з "Сургутнефтегазом", а також страхове товариство та дочірній банк нафтової компанії під керівництвом Володимира Богданова.

Серед фізичних осіб, які потрапили до санкційного списку, є заступник міністра енергетики Росії Андрій Черезов, директор департаменту оперативного контролю та управління в електроенергетиці Євген Грабчак і керівник "Технопромекспорт" Сергій Топор-Гілка.

У серпні минулого року санкції проти пана Черезова, пана Грабчака і пана Топор-гілки, а також компаній-партнерів Siemens у Росії ввів Євросоюз.Тоді санкції наклали через підтримку цими людьми анексії Криму.

29 січня оприлюднять американську "кремлівську доповідь", яка дозволить США ввести санкції щодо чиновників і представників бізнесу, близьких до президента Росії Володимира Путіна.