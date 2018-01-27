В Apple придумали, як "пришвидшити" старі iPhone
Користувачі зможуть вимкнути функцію "заощадження заряду акумулятора", яка уповільнює роботу деяких моделей, повідомили в Apple.
Вимкнути цю функцію можна буде на iPhone 6, 6 Plus, SE, 6S, 6S Plus, 7 та 7 Plus.
Минулого місяця Apple вибачилася через те, що навмисне "сповільнювала" деякі пристрої.
Клієнти розгнівалися, бо компанія Apple не попереджала про це.
Користувачі вважають, що у такий спосіб компанія заохочує людей до купівлі новіших моделей.
В Apple визнали, що в деяких телефонах батареї зношуються, тому гаджети працюють повільніше. В компанії заявили, що будуть працювати над тим, аби "продовжити термін експлуатації" пристроїв.
Можливість вимкнути економію батареї з'явиться в iOS 11.3, її випустять у цьому році.
Компанія заявила, що функція забезпечить "максимальну" продуктивність.
Відновити продуктивність телефона також можна після заміни батареї в iPhone.
Apple підтвердила, що старі моделі iPhone працюють повільніше, проте наголосила, що знизить вартість заміни акумуляторів з 79$ до 29$ в iPhone 6 або новіших версіях.