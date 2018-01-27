Чехія обирає: "друг Москви" проти проєвропейського професора

Копирайт изображения AFP Image caption Їржі Драгош (ліворуч) та Мілош Земан

27 січня завершується другий тур президентських виборів у Чехії, на яких змагаються чинний керівник держави Мілош Земан та колишній президент академії наук Їржі Драгош.

У першому турі пан Земан набрав 39%, а його суперник - 27%, проте перед другим туром соціологи називали їхні шанси майже рівними.

Другий тур виборів відбувається два дні - 26-27 січня. Виборчі дільниці мають зачинитись о 15 годині за Києвом. Результат стане відомим за кілька годин.

Керівник держави має обмежені повноваження, зокрема, і у сфері зовнішньої політики.

Мілош Земан за останні роки неодноразово висловлювався на захист Росії та за скасування санкцій ЄС проти неї. Також він нещодавно заявив, що приєднання Криму Росією - це вже вирішена справа.

Натомість Їржі Драгош підтримує територіальну цілісність України, санкції щодо Росії та визнає українську належність Криму.

Копирайт изображения EPA Image caption Мілош Земан хоче вдруге очолити Чехію

Президент Чехії вважається адвокатом Москви та Пекіна, але у передвиборчій боротьбі з лібералом та єврооптимістом, науковцем Їржі Драгошем, Земан не надто напирав на любов до Росії, а зробив наголос на проблемі імміграції.

Мілошу Земану 73 роки, а його супернику - 68.

Оглядачі передбачають, що результат виборів залежить від того, як вони зможуть мобілізувати свій електорат.

За попередніми даними, 10% чехів, які мали намір голосувати, не визначились з вибором.