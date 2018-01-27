Чехія обирає: "друг Москви" проти проєвропейського професора
27 січня завершується другий тур президентських виборів у Чехії, на яких змагаються чинний керівник держави Мілош Земан та колишній президент академії наук Їржі Драгош.
У першому турі пан Земан набрав 39%, а його суперник - 27%, проте перед другим туром соціологи називали їхні шанси майже рівними.
Другий тур виборів відбувається два дні - 26-27 січня. Виборчі дільниці мають зачинитись о 15 годині за Києвом. Результат стане відомим за кілька годин.
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Керівник держави має обмежені повноваження, зокрема, і у сфері зовнішньої політики.
Мілош Земан за останні роки неодноразово висловлювався на захист Росії та за скасування санкцій ЄС проти неї. Також він нещодавно заявив, що приєднання Криму Росією - це вже вирішена справа.
Натомість Їржі Драгош підтримує територіальну цілісність України, санкції щодо Росії та визнає українську належність Криму.
Президент Чехії вважається адвокатом Москви та Пекіна, але у передвиборчій боротьбі з лібералом та єврооптимістом, науковцем Їржі Драгошем, Земан не надто напирав на любов до Росії, а зробив наголос на проблемі імміграції.
Мілошу Земану 73 роки, а його супернику - 68.
Оглядачі передбачають, що результат виборів залежить від того, як вони зможуть мобілізувати свій електорат.
За попередніми даними, 10% чехів, які мали намір голосувати, не визначились з вибором.