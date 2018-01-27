Повінь у Парижі: щури заполоняють місто
Через підвищення рівня Сени в Парижі внаслідок сильних опадів прибережні будинки та заклади опинилися перед ризиком затоплення.
Деякі підвальні приміщення у прибережній зоні вже підтоплені.
Лувр закрив частину залів, зокрема експозицію відділу ісламського мистецтва.
Очікується, що річка буде ще швидше виходити з берегів на цих вихідних. Рівень води може сягнути щонайменше шести метрів, що на чотири метри більше за нормальний рівень.
Судноплавство на Сені, включно з відомими туристичними круїзами, тимчасово перервано. В паризькому передмісті Вільньов-Сен-Жорж повінь змусила жителів пересуватися на човнах.
Повінь впливає й на інших мешканців міста - щурів. Під напором води вони залишають каналізацію, повідомляє France 24. Їхня поширеність у місті стає більш помітною.
Статуя кримського солдата, відомого як Зуав, на мості Альма, вже довгий час використовується для вимірювання рівня води у річці.
У п'ятницю рівень води досяг середини стегна статуї Зуава. Це не так високо, як під час відомої повені 1910 року.
Тоді рівень води досяг шиї солдата, перевищив нормальний на 8,7 метрів і частина міста була затоплена протягом двох місяців.
Французька метеослужба повідомила, що нинішній зимовий період - третій за кількістю опадів за всю історію спостережень.
Мер Парижу Анн Ідальго заявила, що місто впорається з повінню. За її словами, високий рівень води в Сені буде спостерігатися і наступного тижня. Вода буде спадати повільно через підтоплення земель у регіоні.
Одночасно вона зазначила, що повені та літня спека є "питанням адаптації міста до змін клімату".