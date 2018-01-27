Повінь у Парижі: щури заполоняють місто

Копирайт изображения LUDOVIC MARIN/AFP/Getty Images Image caption Повінь у Парижі

Через підвищення рівня Сени в Парижі внаслідок сильних опадів прибережні будинки та заклади опинилися перед ризиком затоплення.

Деякі підвальні приміщення у прибережній зоні вже підтоплені.

Лувр закрив частину залів, зокрема експозицію відділу ісламського мистецтва.

Очікується, що річка буде ще швидше виходити з берегів на цих вихідних. Рівень води може сягнути щонайменше шести метрів, що на чотири метри більше за нормальний рівень.

Судноплавство на Сені, включно з відомими туристичними круїзами, тимчасово перервано. В паризькому передмісті Вільньов-Сен-Жорж повінь змусила жителів пересуватися на човнах.

Повінь впливає й на інших мешканців міста - щурів. Під напором води вони залишають каналізацію, повідомляє France 24. Їхня поширеність у місті стає більш помітною.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Паризькі щури

Статуя кримського солдата, відомого як Зуав, на мості Альма, вже довгий час використовується для вимірювання рівня води у річці.

У п'ятницю рівень води досяг середини стегна статуї Зуава. Це не так високо, як під час відомої повені 1910 року.

Тоді рівень води досяг шиї солдата, перевищив нормальний на 8,7 метрів і частина міста була затоплена протягом двох місяців.

Копирайт изображения GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP/Getty Images Image caption Статуя Зуава, за якою вимірюється рівень води в Сені, 25 січня

Французька метеослужба повідомила, що нинішній зимовий період - третій за кількістю опадів за всю історію спостережень.

Мер Парижу Анн Ідальго заявила, що місто впорається з повінню. За її словами, високий рівень води в Сені буде спостерігатися і наступного тижня. Вода буде спадати повільно через підтоплення земель у регіоні.

Одночасно вона зазначила, що повені та літня спека є "питанням адаптації міста до змін клімату".