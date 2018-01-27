Спалах кору: щотижня в Україні 800 нових хворих

Копирайт изображения Getty Images Image caption У МОЗ сподіваються, що хворобу вдасться подолати при рівні щеплення 95%

Щотижня в Україні фіксують приблизно 600-800 нових випадків захворювання на кір, заявила в інтерв'ю журналістам в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Далі йде захворювання, але воно стабілізувалося. На кожному тижні є від 600 до 800 випадків захворювання. Стабілізується в тому сенсі, що воно не підвищується в декілька разів", - заявила пані Супрун в ефірі "5 каналу".

За її словами від серпня 2017 року на кір захворіло близько 6,5 тисяч осіб.

Уляна Супрун також повідомила, що спалах захворювання в деяких областях зменшується. Але збільшується там, де немає високого рівня щеплення.

"Наприклад, на Закарпатті, яке має найнижчий рівень щеплення в цілій країні, там зараз підвищується рівень захворювання", - розповіла пані Супрун.

Раніше керівник Закарпатської області Геннадій Москаль скаржився на відсутність вакцин від кору в області й покладав провину за це на керівництво МОЗ.

Сусідня Угорщина вже заявила про те, що допоможе області з вакциною від кору.

З минулого року в Україні фіксують різке збільшення захворювання на кір. З початку 2018-го від цієї хвороби вже померли 8 людей, серед них - п'ятеро дітей.

Раніше пані Супрун заявляла, що у 86% хворих в Україні не було щеплення проти цього вірусного захворювання.

У міністерстві стверджують, що спалах кору в Україні був неминучим, оскільки зруйнований захисний щит від захворювання - загальна вакцинація.