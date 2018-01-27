Атака у Кабулі біля представництв ЄС - 3 загиблих і 79 поранених

Копирайт изображения BBC AFGHAN Image caption Над містом видно хмару диму

Внаслідок потужного вибуху у центрі столиці Афганістану загинули щонайменше троє і поранені 79 людей.

МЗС України перевіряє, чи є серед постраждалих українці, розповіла ВВС Україна речник відомства Мар'яна Беца.

За даними поліції, це була атака смертника, який вчинив вибух біля старої будівлі міністерства внутрішніх справ, яка розташована поруч з представництвами країн ЄС та Вищої ради миру.

За словами свідків, що у зоні, де стався вибух, перебували багато людей.

Відповідальність за вибух вже взяло на себе угруповання "Талібан".

Тиждень тому внаслідок атаки на готель у Кабулі загинули 22 людини, зокрема і семеро українців. Ще 19 українців вцілілі під час смертельного нападу.

Більшість загиблих та вцілілих українців працювали на афганські авіакомпанії.