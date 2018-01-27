Вибух у Кабулі біля представництв ЄС: щонайменше 17 загиблих
Внаслідок потужного вибуху у центрі столиці Афганістану загинули щонайменше 17 людей, а ще понад сто - поранені.
МЗС України перевіряє, чи є серед постраждалих українці, розповіла ВВС Україна речник відомства Мар'яна Беца.
За даними поліції, це була атака смертника, який вчинив вибух біля старої будівлі міністерства внутрішніх справ, яка розташована поруч з представництвами країн ЄС та Вищої ради миру.
За словами свідків, що у зоні, де стався вибух, перебували багато людей. Кількість жертв може зростати.
Відповідальність за вибух вже взяло на себе угруповання "Талібан".
Тиждень тому внаслідок атаки на готель у Кабулі загинули 22 людини, зокрема і семеро українців. Ще 19 українців вцілілі під час смертельного нападу.
Більшість загиблих та вцілілих українців працювали на афганські авіакомпанії.