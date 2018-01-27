Кількість загиблих від вибуху у Кабулі зросла до 40

Копирайт изображения Reuters Image caption Місце вибуху

Внаслідок потужного вибуху у центрі столиці Афганістану загинули щонайменше 40 людей, а ще понад 140 - поранені.

МЗС України перевіряє, чи є серед постраждалих українці, розповіла ВВС Україна речник відомства Мар'яна Беца.

Відповідальність за вибух вже взяло на себе угруповання "Талібан".

За даними поліції, це була атака смертника, який вчинив вибух біля старої будівлі міністерства внутрішніх справ, яка розташована поруч з представництвами країн ЄС та Вищої ради миру.

Вибухівку заклали у карету швидкої медичної допомоги й так пройшли поліцейські кордони.

За словами свідків, що у зоні, де стався вибух, перебували багато людей. Кількість жертв може зростати.

Копирайт изображения BBC AFGHAN Image caption Над містом видно хмару диму

Тиждень тому внаслідок атаки на готель у Кабулі загинули 22 людини, зокрема і семеро українців. Ще 19 українців вцілілі під час смертельного нападу.

Більшість загиблих та вцілілих українців працювали на афганські авіакомпанії.