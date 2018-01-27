Росія позитивно оцінила пропозиції Волкера щодо Донбасу
Озвучені спецпредставником США щодо України Куртом Волкером пропозиції виглядають "придатними для реалізації", заявив після зустрічі у Дубаї представник Росії Владислав Сурков.
Його заяву за результатами перемовин з паном Волкером оприлюднила російська державна агенція ТАСС.
За словами Суркова, під час зустрічі обговорювали можливе розміщення на Донбасі миротворчої місії ООН.
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"Американці цього разу привезли більш конструктивні пропозиції. "Дубайський пакет" американських напрацювань, на відміну від "белградського", в цілому виглядає придатним для реалізації. Принаймні на перший погляд", - йдеться у заяві Суркова.
Він пообіцяв, що Росія вивчить пропозиції та повідомить свою позицію на наступній зустрічі.
Як стверджує пан Сурков, головним у пропозиціях США є те, що детальний план розгортання миротворчої місії прив'язаний до реалізації політичних пунктів Мінських угод.
Зустріч представників США та Росії відбулась 26 січня в Дубаї.
Перед нею Курт Волкер кілька днів провів в Україні, де зустрівся з керівництвом країни та політичними і громадськими діячами.
Напередодні зустрічі пан Волкер розповів в інтерв'ю ВВС, що "якби Росія вийшла (з конфлікту. - Ред.), це було б в інтересах усіх сторін. (Росія послідовно заперечує участь в конфлікті - прим. ВВС)
Він заявив, що хотів би бачити миротворчу місію на Донбасі, яка б гарантувала безпеку.
"Це створило б фундамент, на якому можна проводити місцеві вибори, амністію, запровадження пунктів про особливий статус Донбасу і виконання Мінських угод. І в результаті цих процесів, як і йдеться в угодах, ці території повернулися б під контроль України", - заявив пан Волкер.
При цьому він висловив сумнів, чи Росія дійсно прагне до миру у регіоні.
"Якщо Росія захоче, щоб в регіоні був мир, ми зможемо досягти цього. Але я не знаю, чого хоче Росія в цей момент", - додав пан Волкер.
Поки що пан Волкер не коментував результати зустрічі з Владиславом Сурковим.
Натомість пан Сурков у своїй заяві уточнив, що під час зустрічі також обговорювали "гуманітарні питання".
"Обговорили низку гуманітарних питань, таких як обмін утримуваних осіб, відкриття додаткових пунктів пропуску, забезпечення послугами зв'язку. Тут у нас з Куртом Волкером повне порозуміння", - стверджує пан Сурков.