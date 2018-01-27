Росія позитивно оцінила пропозиції Волкера щодо Донбасу

Копирайт изображения AFP Image caption Володимир Путін уповноважив свого радника Владислава Суркова займатись питанням Донбасу

Озвучені спецпредставником США щодо України Куртом Волкером пропозиції виглядають "придатними для реалізації", заявив після зустрічі у Дубаї представник Росії Владислав Сурков.

Його заяву за результатами перемовин з паном Волкером оприлюднила російська державна агенція ТАСС.

За словами Суркова, під час зустрічі обговорювали можливе розміщення на Донбасі миротворчої місії ООН.

"Американці цього разу привезли більш конструктивні пропозиції. "Дубайський пакет" американських напрацювань, на відміну від "белградського", в цілому виглядає придатним для реалізації. Принаймні на перший погляд", - йдеться у заяві Суркова.

Він пообіцяв, що Росія вивчить пропозиції та повідомить свою позицію на наступній зустрічі.

Як стверджує пан Сурков, головним у пропозиціях США є те, що детальний план розгортання миротворчої місії прив'язаний до реалізації політичних пунктів Мінських угод.

Зустріч представників США та Росії відбулась 26 січня в Дубаї.

Перед нею Курт Волкер кілька днів провів в Україні, де зустрівся з керівництвом країни та політичними і громадськими діячами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Курто Волкер наполягає, що Росія має вивести свої сили з Донбасу

Напередодні зустрічі пан Волкер розповів в інтерв'ю ВВС, що "якби Росія вийшла (з конфлікту. - Ред.), це було б в інтересах усіх сторін. (Росія послідовно заперечує участь в конфлікті - прим. ВВС)

Він заявив, що хотів би бачити миротворчу місію на Донбасі, яка б гарантувала безпеку.

"Це створило б фундамент, на якому можна проводити місцеві вибори, амністію, запровадження пунктів про особливий статус Донбасу і виконання Мінських угод. І в результаті цих процесів, як і йдеться в угодах, ці території повернулися б під контроль України", - заявив пан Волкер.

При цьому він висловив сумнів, чи Росія дійсно прагне до миру у регіоні.

"Якщо Росія захоче, щоб в регіоні був мир, ми зможемо досягти цього. Але я не знаю, чого хоче Росія в цей момент", - додав пан Волкер.

Поки що пан Волкер не коментував результати зустрічі з Владиславом Сурковим.

Натомість пан Сурков у своїй заяві уточнив, що під час зустрічі також обговорювали "гуманітарні питання".

"Обговорили низку гуманітарних питань, таких як обмін утримуваних осіб, відкриття додаткових пунктів пропуску, забезпечення послугами зв'язку. Тут у нас з Куртом Волкером повне порозуміння", - стверджує пан Сурков.