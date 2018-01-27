У зоопарку Сан-Дієго померла 60-річна горила

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У Сафарі-парку зоопарку Сан-Дієго повідомили, що померла горила Віла, яка народилась в Конго в 1957 році.

Пізніше горилу перевезли до зоопарку Сан-Дієго. Віла була матріархом п'яти поколінь горил.

У дикій природі подібні горили живуть від 30 до 40 років.

Ренді Річез, який відповідає за ссавців у сафарі-парку зазначив, що гостям та працівникам парку не вистачатиме тварини.

Минулого року померла ще одна горила, повідомили в зоопарку міста Колумбус в штаті Огайо.

Копирайт изображения SAN DIEGO SAFARI PARK/ FACEBOOK

Горила на ім'я Коло спокійно померла уві сні, її тіло виявили рано вранці, їй було 60 років.

Тварину кремували і поховали у зоопарку, де вона жила.

У зоопарку не помічали ознак того, що Коло себе погано почуває, хоча нещодавно у неї видалили злоякісну пухлину.

За своє життя вона стала мамою трьох горил та бабусею 16 горил.