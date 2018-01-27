Біля Австралії вже тиждень не можуть знайти пором з 50 пасажирами

Копирайт изображения Pool/Getty Images Image caption Нова Зеландія проводить пошуково-рятувальну операцію

Біля атолів Кірибаті на північний схід від Австралії вже тиждень не можуть знайти пором з 50 пасажирами.

MV Butiraoi - двокорпусне судно з дерева завдовжки приблизно у 18 метрів, що здійснювало пасажирські перевезення між атолами Кірібаті.

Паром вирушив у плавання з острову Нунуті ще 18 січня. За інформацією центру рятувальних операцій Нової Зеландії, пором мав подолати відстань у 260 км за два дні та прибути до порту Бетіо.

Проте вже сім днів судно не можуть знайти. Пошукові операції здійснюють Нова Зеландія, яка направила для цього патрульний літак P3 Orion, та Фіджі.

"Ми робимо все можливе, щоб знайти цей паром та його пасажирів", - заявив офіцер новозеландського рятувального центру Джон Ешбі.

"Ми знаємо, що на судні провели ремонт гребного валу незадовго до відплиття. Це, можливо, спричинило проблеми в плаванні", - сказав він.

Копирайт изображения TORSTEN BLACKWOOD/AFP/Getty Images Image caption Тарава, один з атолів Кірібаті

Пан Ешбі також додав, що відслідковуються можливі сигнали з судна.

33 атоли, що складають Кірібаті, займають величезну територію в екваторіальній частині Тихого океану. Частина атолів населена. Більшість з них можуть постраждати через глобальне потепління внаслідок підняття рівня океану.