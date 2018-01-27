"Друг Москви" Земан переміг на президентських виборах у Чехії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мілош Земан залучає голоси чехів антимігрантськими гаслами

У другому турі президентських виборів у Чехії Мілош Земан переміг колишнього президента академії наук Чехії Їржі Драгоша і вдруге очолить країну.

За результатом підрахунку понад 98% бюлетенів, Мілош Земан набирає близько 51% голосів виборців, а пан Драгош - близько 48%.

Розрив у голосах склав майже 200 тисяч виборців й цю перевагу Земан вже не втратить.

Чинний 73-літній президент переміг практично у всіх регіонах країни, окрім кількох регіонів та великих міст. Зокрема, Драгош переміг у Празі, Брно та Пльзені, а також у закордонному окрузі.

У першому турі пан Земан набрав 39%, а його суперник - 27%, проте перед другим туром соціологи називали їхні шанси майже рівними.

Керівник Чехії має обмежені повноваження, зокрема, і у сфері зовнішньої політики.

Мілош Земан за останні роки неодноразово висловлювався на захист Росії та за скасування санкцій ЄС проти неї.

Також він нещодавно заявив, що приєднання Криму Росією - це вже вирішена справа.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мілош Земан під час візиту до Росії у 2017 році

Натомість Їржі Драгош підтримує територіальну цілісність України, санкції щодо Росії та визнає українську належність Криму.

Президент Чехії Мілош Земан вважався адвокатом Москви та Пекіна, але у передвиборчій боротьбі з лібералом та єврооптимістом, науковцем Їржі Драгошем, Земан не надто напирав на любов до Росії, а зробив наголос на проблемі імміграції. Хоча такої проблеми у країні практично немає.