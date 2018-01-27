У Японії відбулася найбільша в історії крадіжка цифрової валюти

Копирайт изображения EPA Image caption Офіс Coincheck у Токіо

Одна з найбільших в Японії бірж цифрових валют Coincheck повідомила про втрату криптовалюти вартістю приблизно у $534 млн через хакерську атаку на свою мережу.

Coincheck тимчасово зупинила розміщення депозитів та зняття коштів для всіх криптовалют за винятком біткоїнів. Біржа оцінила свої втрати в менш відомій криптовалюті NEM.

У 2014 році інша біржа з Токіо MtGox рухнула у 2014 році, коли визнала, що з мережі викрали $400 мільйонів.

Наголошується, що вкрадені гроші Coincheck зберігалися у "гарячому гаманці", який під'єднаний до Інтернету та перебуває у режимі онлайн. "Гарячий гаманець" на відміну від "холодного гаманця" зберігає кошти в автономному режимі.

Якщо крадіжку з Coincheck підтвердять, вона буде найбільшою в історії із залученням цифрової валюти.

Що відомо про хакерську атаку

Хакерська атака відбулася у п'ятницю. На біржі Coincheck дізналися про неї лише через вісім із половиною годин.

Виконавчий директор біржі Юсуке Оцука повідомив про викрадення 523 мільйонів у криптовалюті NEM. "Це приблизно 58 млрд ієн (534 млн доларів, - ред.) за курсом на момент виявлення атаки", - повідомив він.

Пан Оцука додав, що в Coincheck знають цифрову адресу, на яку були відправлені кошти і з'ясовують можливість їхнього повернення. "Ми їх відстежуємо, і якщо ми зможемо продовжувати відслідковувати, можливо, їх вдасться повернути", - зазначив він.

Coincheck повідомила про інцидент поліцію та Агенцію фінансових послуг Японії.

Як це вплинуло на ринок криптовалют?

NEM - це десята криптовалюта за ринковою вартістю. За останню добу її вартість знизилася на 11% до 87 американських центів, повідомляє агентство Bloomberg.

Поміж інших криптовалют, у п'ятницю курс біткоїну знизився на 3,4%, а Ripple збільшила вартість на 9,9%, за даними агентства.