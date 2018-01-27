Бразилія: у нічному клубі вбили 14 людей

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Озброєні люди атакували нічний клуб на північному сході Бразилії, принаймні 14 людей загинули.

Нападники приїхали до клубу на трьох автомобілях.

Серед двох загиблих є двоє неповнолітніх, а декілька людей ушпиталили, серед них є 12-річний хлопець.

Місцеві ЗМІ заявили, що нападники належать до злочинної групи, яка займається незаконним обігом наркотиків.

Секретар з безпеки штату Сеара Андре Коста підтвердив, що в клубі Forro do Gago загинули люди.

"Причин для паніки та страху немає", - сказав пан Коста, цитує телеканал Globo.

Він заявив, що поліція не змогла нічого вдіяти, аби запобігти атаці.

У минулому році в Сеарі сталося біля 5 тисяч убивств, що на 50% більше, ніж у 2016 році.

У 2015 році в цьому штаті в результаті стрілянини у нічному клубі загинули 11 людей, переважно підлітки.