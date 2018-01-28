Прем'єр Польщі: Росія - одна з головних загроз

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у відповідь на питання, що він вважає головною небезпекою для своєї країни, заявив, що вкрай серйозно ставиться до російської загрози.

Він каже, що ці побоювання продиктовані як подіями на сході України, так і планами Росії побудувати газопровід "Північний потік-2".

Такі заяви пролунали в інтерв'ю, яке пан Моравецький дав американському виданню Politico під час економічного форуму в Давосі.

"Я дуже серйозно ставлюся до російської загрози. Думаю, те, що Росія робить в Україні - дуже небезпечно. Ми обговорюємо ситуацію, що склалася з нашими партнерами з Євросоюзу і США, в тому числі тут, в Давосі. Ми говорили про те, як нам впоратися з цією загрозою", - відповів він на питання про найсуттєвішою загрозу безпеці Польщі.

За словами пана Моравецького, він також обговорював з міністром економіки США Ріком Перрі плани Росії побудувати спільно з Німеччиною газопровід "Північний потік-2", який дозволить їй постачати газ в Європу в обхід транзитної системи України.

"Німеччина намагається представити "Північний потік-2" як бізнес-проект, яким він фактично не є, тому що якщо він буде реалізований - він зробить українську газотранспортну систему марною", - заявив він.

На думку міністра, у такому разі вже ніщо не зможе перешкодити російським військам розгулювати по всій Україні.

При цьому Росія - не єдина загроза для Польщі, згадана Моравецьким. За його словами, сильне занепокоєння у нього викликає і загальна економічна ситуація в світі.

Матеуш Моравецький і раніше критикував "Північний потік-2".

У грудні 2017 року він заявив, що будівництво цього газопроводу загрожує всій Центральній Європі, а для України може стати геть згубним, адже її виключення з системи транзиту газу в Європу дозволить Москві ще більше дестабілізувати ситуацію.

Польський міністр також говорив, що реалізація "Північного потоку-2" ще міцніше пов'яже Німеччину з Росією і одночасно призведе до того, що російська влада і "Газпром" знову зможуть диктувати Польщі ціну на газ.

Скандали й перестановки

Моравецький очолив уряд Польщі 11 грудня минулого року. На посаді прем'єр-міністра він змінив Беату Шидло, яка пішла у відставку разом з урядом. Рішення про зміну прем'єр-міністра ухвалила партія "Право і справедливість", яку представляють Шидло й Моравецький.

За даними кореспондента ВВС Адама Істона, так партія сподівалася продемонструвати, що насамперед планує вирішувати економічні проблеми.

Крім того, за рахунок зміни прем'єра партія могла сподіватися поліпшити відносини з партнерами по ЄС, які охололи за час роботи пані Шидло.

Зокрема Єврокомісія різко критикувала заплановану польською владою реформу конституційного суду, яка істотно звужує його повноваження.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Акція протесту біля президентського палацу Польщі стосовно судової реформи, 14 грудня 2017 р.

Крім того, кілька європейських країн, включаючи Німеччину, висловлювали невдоволення небажанням Польщі приймати біженців за квотами ЄС.

Втім, пан Моравецкій, вступивши на посаду, і далі відстоює необхідність реформи Конституційного суду.

Крім того, вже за Моравецького польський сейм ухвалив законопроекти, що викликали негативну реакцію одразу двох країн - України й Ізраїля.

Один із законопроектів забороняє в Польщі пропаганду так званої бандерівської ідеології і вводить кримінальне покарання для тих, хто заперечує злочини українських націоналістів і організацій, які співпрацювали з гітлерівською Німеччиною.

Український МЗС висловив стурбованість ухваленням документа і деякими його формулюваннями.

Другий законопроект розлютив Ізраїль. Документ забороняє вживати вислів "польські табори смерті", що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу розцінив як спробу переписати історію й виправдати голокост.

У свою чергу польська сторона наполягає, що не заперечує голокост, але вважає неправильним порівнювати з Польщею німецькі табори смерті.