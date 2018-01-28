Трамп не отримував запрошення на весілля принца Гаррі

Копирайт изображения EPA Image caption Американська акторка Меган Маркл підтримувала на виборах 2016 року конкурентку пана Трампа, Гілларі Клінтон

Дональд Трамп заявив, що йому нічого не відомо про запрошення на весілля принца Гаррі та Меган Маркл, яке відбудеться 19 травня.

На питання, чи отримав він запрошення на весілля, президент США відповів: "Принаймні, мені нічого про це не відомо".

Американська акторка Меган Маркл підтримувала на виборах 2016 року конкурентку пана Трампа, Гілларі Клінтон, і називала його "женоненависником" та "тим, хто чинить розбрат".

В інтерв'ю Пірсу Моргану для каналу ITV, пан Трамп сказав, що принц Гаррі та пані Маркл виглядають "чарівною парою".

На питання, чи хотів би він відвідати весілля, яке відбудеться у Віндзорському замку, президент відповів:

"Я хочу, щоб вони були щасливими. Я дійсно бажаю їм щастя. Вони виглядають милою парою".

Принц Гаррі та Меган Маркл одружаться у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

Вона може вмістити близько 800 людей, тож це весілля буде більш камерним, ніж весілля принца Вільяма та княгині Кембриджської, яке відбулося у Вестмінстерському абатстві.

Пропустити Twitter допис , автор: @piersmorgan BREAKING NEWS:

President Trump has declared he is NOT a feminist.

He tells me: ‘No, I wouldn't say I'm a feminist. I mean, I think that would be, maybe, going too far. I'm for women, I'm for men, I’m for everyone.'

Full interview, Sunday, ITV, 10pm. pic.twitter.com/GCviovNb6o — Piers Morgan (@piersmorgan) 27 січня 2018 р.

Пірс Морган розповів про своє інтерв'ю з паном Трампом у Twitte так: "Гаряча новина! Президент Трамп заявив, що він НЕ фемініст. Він cказав мені: "Ні, я б не назвав себе феміністом. Тобто, я думаю, це було б занадто. Я - за жінок, за чоловіків, за всіх. Повне інтерв'ю дивіться в неділю на ITV, о 10 вечора".

Пан Трамп дав це інтерв'ю Пірсу Моргану під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, де також зустрівся з прем'єр-міністром Британії Терезою Мей.

Як написав Морган у Twitter, пан Трамп сказав йому, що Тереза Мей запропонувала йому двічі відвідати Британію цього року: з робочим візит влітку та державним візитом восени.

Але Даунінг-стріт поки що не підтвердив це.