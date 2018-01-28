Помер засновник IKEA Інгвар Кампрад

  • 28 січня 2018
Swede Ingvar Kamprad, founder of furniture retail chain IKEA, Копирайт изображения Reuters

Помер засновник меблевої мережі IKEA, швед Інгвар Кампрад, оголосила фірма. Йому був 91 рік.

Пан Кампрад помер у себе вдома в провінції Смоланд, ідеться у заяві компанії.

Він був "одним із найвидатніших підприємців ХХ століття", зазначили там.

Назва IKEA є акронімом, і розшифровується як "Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd", тобто ім'я та прізвище засновника і назва ферми Ельмтарюд, де він народився.

Інгвару Кампраду докоряли зв'язками з нацистами у минулому, які він назвав "найбільшою помилкою" свого життя.

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