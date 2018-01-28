Помер засновник IKEA Інгвар Кампрад
- 28 січня 2018
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Помер засновник меблевої мережі IKEA, швед Інгвар Кампрад, оголосила фірма. Йому був 91 рік.
Пан Кампрад помер у себе вдома в провінції Смоланд, ідеться у заяві компанії.
Він був "одним із найвидатніших підприємців ХХ століття", зазначили там.
Назва IKEA є акронімом, і розшифровується як "Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd", тобто ім'я та прізвище засновника і назва ферми Ельмтарюд, де він народився.
Інгвару Кампраду докоряли зв'язками з нацистами у минулому, які він назвав "найбільшою помилкою" свого життя.