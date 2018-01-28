Копирайт изображения NIPPON HOSO KYOKAI Image caption У Японії відбулася найбільша в історії крадіжка цифрової валюти

Одна з найбільших в Японії бірж цифрових валют Coincheck заявила, що відшкодує більшу частину вкраденої під час хакерської атаки віртуальної валюти.

Coincheck обіцяє використати власні кошти для відшкодування понад 46 млрд єн (423 млн доларів) клієнтам, які втратили свою криптовалюту.

Японська компанія зупинила торги після виявлення "несанкціонованого доступу" до своєї цифрової біржі.

Близько 260 тис. клієнтів повідомили, що постраждали від цієї крадіжки.

Наголошується, що вкрадені гроші Coincheck зберігалися у "гарячому гаманці", який під'єднаний до Інтернету та перебуває у режимі онлайн. "Гарячий гаманець", на відміну від "холодного гаманця", зберігає кошти в автономному режимі.

Після того, як виявили втручання, компанія заморозила депозити та можливість зняття коштів для всіх криптовалют, окрім біткоїнів.

Що відомо про хакерську атаку?

Хакерська атака відбулася у п'ятницю вночі. На біржі Coincheck дізналися про неї лише через вісім із половиною годин.

Виконавчий директор біржі Юсуке Оцука повідомив про викрадення криптовалюти NEM. "Це приблизно 58 млрд єн (534 млн доларів. - Ред.) за курсом на момент виявлення атаки", - повідомив він.

Пан Оцука додав, що в Coincheck знають цифрову адресу, на яку були відправлені кошти і з'ясовують можливість їхнього повернення.

"Ми їх відстежуємо, і якщо ми зможемо продовжувати відслідковувати, можливо, їх вдасться повернути", - зазначив він.

Coincheck повідомила про інцидент поліцію та Агенцію фінансових послуг Японії.

Як це вплинуло на ринок криптовалют?

NEM - це десята криптовалюта за ринковою вартістю. За 24 години її вартість знизилася на 11% до 87 американських центів, повідомляє агентство Bloomberg.

Крім того, курс біткоїна у п'ятницю знизився на 3,4%, а Ripple збільшила вартість на 9,9%, за даними агентства.