Копирайт изображения Сили безпеки Нової Зеландії Image caption Рятувальники знайшли човен, на ньому було семеро людей

Рятувальники знайшли в Тихому океані сімох врятованих з порома, який зник біля коралових островів Кірибаті на північному сході від Австралії.

На борту судна MV Butiraoi перебували 50 людей, воно зникло тиждень тому.

Сімох вцілілих знайшли в маленькому човні, який плив в Тихому океані. Їх помітили з повітря сили безпеки Нової Зеландії.

Інших 43-х пасажирів досі не знайшли.

Нова Зеландія та Фіджі надають допомогу в пошуково-рятувальній операції.

Командир літака Даррін Вебб повідомив, що літак P-3K2 Orion помітив човен у неділю вранці.

"Екіпаж скинув їм запаси води, їжі та радіоприймач. Зараз з ними намагаються встановити зв'язок", - сказав він.

Представник координаційного центру порятунку Нової Зеландії Джон Ешбі розказав, що цей човен був одним з двох, які були на борту MV Butiraoi.

Інших подробиць поки що не повідомляють.

Копирайт изображения POOL/GETTY IMAGES Image caption Рятувальна операція з пошуку зниклого порома триває

Паром вирушив у плавання з острову Нунуті ще 18 січня. За інформацією центру рятувальних операцій Нової Зеландії, пором мав подолати відстань у 260 км за два дні та прибути у порт Бетіо.

Проте вже сім днів судно не можуть знайти. Пошукові операції ведуть Нова Зеландія, яка направила для цього патрульний літак P3 Orion, та Фіджі.

"Ми робимо все можливе, щоб знайти цей паром та його пасажирів", - заявив офіцер новозеландського рятувального центру Джон Ешбі.

"Ми знаємо, що на судні ремонтували гребний вал незадовго до відплиття. Це, можливо, спричинило проблеми в плаванні", - сказав він.

33 атоли, що складають Кірибаті, займають величезну територію в екваторіальній частині Тихого океану. Частина атолів населена.

Більшість з цих коралових островів можуть постраждати через глобальне потепління, спричинене підняттям рівня океану.