В Києві в ДТП згоріли чотири авто

Копирайт изображения Facebook Патрульна поліція України Image caption На щастя, в ДТП ніхто не постраждав

В Києві зранку 28 січня сталося ДТП, в результаті якого згоріли чотири автомобілі.

За інформацією патрульної поліції, водій вантажного автомобіля Scania рухався вулицею Академіка Заболотного в сторону Одеської траси.

"На перехресті вулиць Заболотного та Сірка водій вантажного транспортного засобу не впорався з керуванням та здійснив наїзд на металеву опору, що розміщена на розділювальній смузі", - говориться в повідомленні.

Копирайт изображения Facebook Патрульна поліція України Image caption В аварії згоріли чотири автомобілі

Від удару металева конструкція вагою близько 6 тонн, яку перевозили у кузові вантажівки, полетіла вперед та знесла кабіну авто.

Кабіна опинилася на зустрічній смузі й моментально спалахнула вогнем, який перекинувся ще на декілька автомобілів.

На місце події прибули пожежники, які локалізували загоряння.

У результаті згоріли чотири автомобілі, включно з вантажівкою.

"На щастя, у цій ДТП обійшлося без потерпілих. Лікарі оглянули усіх учасників пригоди, від госпіталізації вони відмовилися", - повідомляє патрульна поліція.

На місці аварії працюють відповідні служби. Рух вулицею Заболотного частково відновлено.

Копирайт изображения Київ оперативний Image caption Після зіткнення автомобілі загорілись

Раніше про це ДТП повідомили різні інформаційні ресурси.

Копирайт изображения Київ оперативний Image caption Про постраждалих поки офіційної інформації немає

За інформацією "Київ оперативний", на вул. Заболотній сталося зіткнення кількох авто.

На місці ДТП виникла пожежа, працюють рятувальники ДСНС та поліція.

Інше видання ДТП.kiev.ua повідомило, що зіткнулися три автомобілі та фура. На місці велика пожежа.

Проїзд для транспорту перекрили.

Копирайт изображения Київ оперативний Image caption На місце приїхали машини швидкої

Видання повідомило, що в ДТП є постраждалі, на місце приїхали п'ять машин швидкої.