Усик переміг Брієдіса і об'єднав два пояси
Чемпіон світу в першій важкій вазі за версією WBO українець Олександр Усик виграв бій проти латвійця Майріса Брієдіса, додавши до свого титулу чемпіонський пояс за версією WBC.
Суперники зустрілися у півфіналі Всесвітньої суперсерії боксу в Латвії.
Усик виграв за рішенням суддів з рахунком 115:113, 115:113 і 114:114.
У фіналі він зустрінеться з переможцем бою між Муратом Гассієвим, володарем чемпіонського титулу IBF, та Юньєром Дортікосом, володарем поясу WBA. Переможець отримає усі чотири пояси.
Фінал відбудеться у травні. Призовий фонд становить 50 млн доларів.
Здобувши перемогу над Брієдісом, 31-річний українець продовжив свій кар'єрний рекорд, провівши 14 боїв без жодної поразки.