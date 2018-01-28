Усик переміг Брієдіса і об'єднав два пояси

Копирайт изображения EPA Image caption 31-річний Усик продовжив свій кар'єрний рекорд, провівши 14 боїв без жодної поразки

Чемпіон світу в першій важкій вазі за версією WBO українець Олександр Усик виграв бій проти латвійця Майріса Брієдіса, додавши до свого титулу чемпіонський пояс за версією WBC.

Суперники зустрілися у півфіналі Всесвітньої суперсерії боксу в Латвії.

Усик виграв за рішенням суддів з рахунком 115:113, 115:113 і 114:114.

У фіналі він зустрінеться з переможцем бою між Муратом Гассієвим, володарем чемпіонського титулу IBF, та Юньєром Дортікосом, володарем поясу WBA. Переможець отримає усі чотири пояси.

Фінал відбудеться у травні. Призовий фонд становить 50 млн доларів.

Копирайт изображения EPA Image caption Усик виграв за рішенням суддів з рахунком 115:113, 115:113 і 114:114.

Здобувши перемогу над Брієдісом, 31-річний українець продовжив свій кар'єрний рекорд, провівши 14 боїв без жодної поразки.