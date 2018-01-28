Копирайт изображения Getty Images Image caption Він працював три години - і навіть особливо не спітнів!

Швейцарець Роджер Федерер виграв турнір Australian Open.

Таким чином він завоював свій 20-й титул Великого шолома - і став першим чоловіком, якому вдалося це зробити. Водночас більше ніж 20 титулів мають троє жінок-тенісисток: Маргарет Корт, Серена Вільямс і Штефі Граф.

36-річний тенісист здолав хорвата Маріна Чиліча у майже тригодинному поєдинку.

"Він уже виграв 19 цих турнірів, але має вигляд людини, яка зробила це вперше", - коментує тенісний оглядач BBC Рассел Фуллер.

Отримуючи кубок, пан Федерер не зміг стримати сліз.

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"Можливо, йому 36, але він не показує ознак утоми. Він знову довів, що посто надто хороший для решти світу", - додає він.

А Пет Кеш, колишній переможець Вімблдону, додав: "Кілька років тому можна було подумати, що він уже пройшов свій пік. Але він змінив свою гру і повернувся кращим гравцем".

"Не знаю, чи гратиме він на French Open, але не бачу нікого, хто склав би йому конкуренцію на Вімблдоні", - додав пан Кеш.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Марін Чиліч - третя ракетка світу

Після перемоги Роджер Федерер звернувся до суперника з такими словами: "Вітання, Маріне. Бути третьою ракеткою світу - це неймовірне досягнення. Продовжуй і далі те, що робиш, і досягай більшого".

Пан Чиліч привітав суперника і побажав йому всього найкращого в цьому році.

"Це дивовижний турнір і велика честь - бути тут. Сподіваюся, я тут гратиму ще не один рік", - додав він, а також подякував фанатам за підтримку.