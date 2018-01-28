На мітингу в Москві затримали Олексія Навального

Копирайт изображения EVGENY FELDMAN FOR "THIS IS NAVALNY" PROJECT

У неділю в Москві затримали на мітингу опозиціонера Олексія Навального.

Організована ним акція "Страйк виборців" була неузгодженою та зібрала, за приблизними підрахунками, кілька тисяч учасників.

На відеотрансляції з заходу було видно, як правоохоронці затримали політика на Тверській площі та відвели його в автозак.

Прихильники політика скандували при цьому "Ганьба!" і "Ми не худоба, виборам бойкот".

Навальний оголосив "Страйк виборців" у відповідь на відмову ЦВК допустити його на вибори президента.

Приводом у відмові в реєстрації стала непогашена судимість політика. Суди відмовилися розглядати його скаргу на це.

У Москві мітинг розпочався о 13 годині за київським часом, схожі акції зібралися також у Санкт-Петербурзі та низці інших міст.

Напередодні акції прокуратура Москви винесла застереження організаторам і попередила про відповідальність за порушення закону.

Копирайт изображения AFP Image caption Прихильники Олексія Навального

За даними правозахисників, станом на 13 годину кількість затриманих по всій країні наблизилася до 90 - найбільше в Уфі та Кемерові.

Крім того, зранку в офісах Фонду боротьби з корупцію, який заснував пан Навальний, пройшли обшуки.

Поліція випиляла двері в офіс і студію, де знімали випуск новин Навальный LIVE.

Директор фонду Роман Рубанов написав у Twitter, що одного з ведучих підозрюють у закладенні бомби.