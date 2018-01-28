В Івано-Франківську показали реконструкцію до річниці Крут - фото

В Івано-Франківськ на території Палацу Потоцьких в неділю пройшла історична реконструкція.

Захід відтворює умовний бій між більшовицькими та українськими військами, які протистояли одне одному в 1918 році.

29 січня виповнюється 100 років бою під Крутами, а тому організатори присвятили реконструкцію цій події.

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"Тут ми не відтворюємо бій під Крутами, а лише присвячуємо наш захід цьому бою", - розповів "Укрінформу" Олекса Руденко, представник організації "Департамент воєнно-культурної антропології".

Участь у реконструкції взяли близько десятки військово-історичних клубів, зокрема з Києва, Львова, Одеси та Вінниці. Загалом - до сотні активістів.

У соцмережах уже з'явилися в "бою".

В понеділок ввечері в Києві пройде ще одна реконструкція до річниці Крут - цього разу бою за "Арсенал".

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"Ми відтворюємо подію, під час якої більшовицький ревком піднімає повстання в місті, захоплює склади зі зброєю, барикадується на території панського палацу та автомайстерень і чекає на підхід військ раднаркому", - розповів пан Руденко.

"Поки українські війська намагаються вибити ворога, підходять матроси Балтійського флоту".

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"Але українським військам їх вдається розгромити і змусити капітулювати ревком більшовиків", - додав пан Руденко.

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Він зауважив, що цей бій є умовним, але в ньому є багато деталей, які дозволяють відтворити події історичної давнини.

У реконструкції з українського боку показали вільних козаків, Гайдамацький курінь смерті, підрозділи регулярної армії Центральної Ради, частини куреню Січових Стрільців Євгена Коновальця, а з боку більшовиків - зведений загін робітників місцевого ревкому та зведений загін матросів Балтійського флоту.

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Відтворити сам бій під Крутами на території палацу Потоцьких "не дозволяє антураж", каже пан Руденко.

За його словами, поки його вдалося реконструювати лише на історичному полі бою у 2008 році.

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Бій за Крути між армією більшовиків та київськими курсантами і козаками відбувся 29 січня 2018 року - невдовзі після проголошення незалежності Української народної республіки.

Він проходив біля залізничної станції Крути, що за 130 км від Києва, і тривав близько п'яти годин.

Річницю святкуватимуть низкою заходів, про які можна детальніше прочитати тут:

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У неділю пам'ятні заходи вже пройшли на меморіалі Героїв Крут у Чернігівській області.

На них мав прибути президент Петро Порошенко, але через погодні умови не зміг вчасно це зробити.

Урочистості почали о 7 ранку в Києві з маршу курсантів військового ліцею імені Івана Богуна, ветеранів збройних сил та офіційних осіб.

Колона дійшла до залізничного вокзалу і вирушила спеціальним потягом за маршрутом "Київ-Крути".