Французьку альпіністку врятували з "гори-убивці"

Копирайт изображения Reuters Image caption Пошуки ще одного альпініста, Томаша Мацкевича, довелося припинити

У Гімалаях врятували французьку альпіністку, яка застрягла на одній із найбільш смертоносних гір системи.

Елізабет Револ після драматичної рятувальної операції доправили до шпиталю.

Водночас пошуки її партнера, поляка Томаша Мацкевича, довелося припинити.

Скелелази застрягли на вершині Нанга Прабат, яку також називають "горою-убивцею", у п'ятницю. Це сталося на висоті 7400 метрів.

На порятуник вирушила елітна група польських альпіністів, яка в цей час перебувала неподалік - на горі K2.

Вони за ніч піднялися на Нанга Прабат, аби врятувати пані Револ.

"Елізабет у шпиталі в Ісламабаді. У неї серйозно обморожені руки та ноги", - написав у Facebook друг пані Револ Людовік Джамбіазі.

Чому припинили пошуки Томаша Мацкевича?

Вони з пані Револ розділилися. Раніше повідомляли, що в скелелаза почалося обмороження і снігова сліпота.

"Врятували Томаша, на жаль, неможливо, - написав пан Джамбіазі. - Через погоду і висоту рятувальникам загрожувала би крайня небезпека".

"Це жахливе і болісне рішення. Нам неймовірно сумно. Всі наші думки - з родиною і друзями Томека. Ми плачемо", - додав він.

Як проходила рятувальна операція?

Чотирьох польських альпіністів, які саме піднімалися на Чогорі (К2) - другу найвищу вершину світу - доправили до Нанга Прабат військовим гелікоптером.

Їх висадили на 1000 метрів нижче від останнього відомого місцеперебування Револ і Мацкевича.

Далі Денис Урубко і Адам Белецький почали підйом у цілковитій темряві. А Ярослав Ботор і Пйотр Томала розбили табір.

Копирайт изображения AFP / JASMINE TOURS Image caption Польські альпіністи готуються до рятувальної операції

Знайшовши пані Револ, скелелази спустилися назад у табір. Непростий спуск тривав понад п'ять із половиною годин.

Вранці в неділю за місцевим часом Facebook-сторінка альпіністської групи повідомила, що пані Револ врятували. Далі її гелікоптером доправили до шпиталю.

Тим часом в інтернеті запустили кампанію зі збору коштів на рятувальну операцію, яка зібрала десятки тисяч доларів.

Коли стало відомо про порятунок пані Револ, організаторка Masha Gordon написала у Facebook: "Ми плачемо від щастя".

Нанга Прабат - дев'ята за висотою вершина світу. Вона лежить на території Пакистану.