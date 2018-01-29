У Кабулі обстріляли військову базу
Бойовики напали на армійську базу біля військової академії в афганській столиці Кабул. Щонайменше двоє військових загинули та ще десятеро отримали поранення, повідомив прес-секретар міністерства оборони.
Нападники були озброєні ракетними гранатометами, утім їм не вдалося пройти далі вхідних воріт - заявив прес-секретар.
"Було залучено п'ять бойовиків, троє з яких були вбиті," - сказав він.
Ще один з нападників був арештований.
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Атаку пов'язують із діяльністю талібів та бойовиків Ісламської держави.
Це вже четвертий подібний випадок у Кабулі за місяць.
Кілька днів тому вибухнув автомобіль швидкої допомоги. У результаті чого загинуло близько ста людей.
Раніше був атакований готель "Інтерконтиненталь", де загинули два десятки людей, серед них щонайменше семеро українців.
А 4 січня через вибух біля поліцейської дільниці загинули щонайменше десятеро громадян.