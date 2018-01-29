Бруно Марс та Кендрік Ламар зібрали найбільше статуеток Греммі
Співак Бруно Марс отримав одразу 7 статуеток однієї з найпрестижніших американських нагород - "Греммі". Серед них - "Найкраща пісня року", якою стала композиція "That's What I Like" (Це те, що я люблю).
Ця пісня також стала найкращою R&B піснею, а співак кращим R&B виконавцем.
Платівка пана Бруно "24K Magic" стала переможцем у номінаціях "Запис року", "Альбом року" та "Найкращий R&B альбом".
Остання статуетка у команди Бруно Марса за найкраще продюсування.
Ще 5 нагород отримав репер Кендрік Ламар.
Його відео до пісні "Humble" стало найкращим кліпом.
Окрім того композиція отримала статуетки за найкращу реп-пісню та реп-виконання.
Ще дві "Греммі" співак отримав за альбом "DAMN" та за пісню "Loyalty", яку він виконав у дуеті з Ріанною.
Відкриттям року стала 21-річна канадська виконавиця Алессія Кара.
Найкращим поп-виконавцем став Ед Ширан з піснею "Shape Of You". Також він отримав статуетку за найкращий сольний поп-альбом.
Найкращою рок-піснею стала "Run" від Foo Fighters. Кращим рок-альбомом визнали "A Deeper Understanding" гурту The War On Drugs.
The Rolling Stones потримали "Греммі" за альбом "Blue & Lonesome" в категорії найкращий традиційний блюз альбом.
The National за альбом "Sleep Well Beast" отримали перемогу в номінації "Найкращий альбом альтернативної музики".
Співачка Шакіра отримала нагороду за альбом "El Dorado" в номінації "Найкращий поп-альбом латиноамериканської музики".
Depeche Mode отримали "Греммі" за найкращий ремікс пісні "You Move".
Автори мюзиклу "Ла-Ла Ленд" отримали дві премії "Греммі" - за найкращий звуковий супровід та найкраще поєднання саундтреку з відео.
Премія "Греммі" є однією із найпрестижніших нагород у сучасній музиці, яку можна порівняти із премією Оскар у кінематографі.
Музична нагорода Американської академії звукозапису існує з 1958 року.
Цьогоріч у Лос-Анджелесі відбулося ювілейна 60-та церемонія нагородження.