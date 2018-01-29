Світоліна стала третьою ракеткою світу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Еліна Світоліна на Australian Open 2018

Українка Еліна Світоліна піднялася з четвертого на третє місце рейтингу жіночої тенісної асоціації (WTA), хоча ще на початку січня була шостою.

Рейтинг оновили після завершення Відкритого чемпіонату Австралії.

23-річна Світоліна залишила Australian Open, програвши у чвертьфіналі.

Також у рейтингу змінилася перша ракетка.

Румунку Сімону Халеп потіснила Каролін Возняцкі з Данії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перша ракетка світу Каролін Возняцкі з Данії цілує нагороду на Australian Open 2018

У першій сотні тенісисток ще 3 українки: на 40-му місці Леся Цуренко, на 80-му Катерина Бондаренко та на 85-му Катерина Козлова.

Також значно покращила свій результат 15-річна українка Марта Костюк, яку прозвали "українською сенсацією".

Вона піднялася з 521-го місця на 243-тє.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Марта Костюк та Еліна Світоліна зійшлися у грі на Australian Open 2018

Костюк вперше потрапила на турнір такого рівня, хоча у 2017 році виграла юніорський Australian Open.