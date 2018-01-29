У Харкові застрелився курсант

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У Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба внаслідок вогнепального поранення загинув курсант. Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ через мережу Фейсбук.

Загиблого знайшли у неділю, о 21-30. В цей час він перебував у добовому наряді.

В університеті підозрюють, що курсант інженерно-авіаційного факультету міг вчинити самогубство. Проблем зі здоров’ям та навчанням у юнака не було, - йдеться у повідомленні.

Водночас у поліції Харкова уточнили, що у 20-річного загиблого було поранення голови. Для вартової служби з охорони військового містечка він був озброєний автоматом.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань інформація внесена за статтею умисне вбивство з приміткою "самогубство".