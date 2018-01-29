Від вибуху в Харкові жінці відірвало пальці

Копирайт изображения Поліція Харківщини Image caption Вибух стався біля магазинів та аптеки

У жінки, яка постраждала від вибуху у Харкові, вибухівкою відірвало два пальці лівої руки. Про це BBC Україна повідомили в харківському Центрі екстреної медицини.

Вибух стався біля одного з магазинів на вулиці Ключківська о 9-30 понеділка. Внаслідок інциденту постраждало двоє громадян - 53-річна жінка та її дворічний онук.

"У хлопчика там на чолі рана, а у жінки рвана рана стегна і ампутація двох пальців,"- повідомив директор Центру Віктор Забашта. Але загалом стан обох постраждалих лікарі назвали задовільним.

Начальник обласного управління Нацполіції Олег Бех уточнив, що вибухівкою могла бути керована граната.

"Ми висунули вже кілька версій. Одна з них - можливий конфлікт, який є у власника аптеки за попереднім місцем роботи. Можливо, були і інші моменти", - сказав Олег Бех.

Він також розповів, що постраждала працює прибиральницею в аптеці.

Після завершення роботи вона спускалася сходами, побачила залишений пакет і попросила онука відійти.

В пакеті жінка знайшла металевий предмет, який пізніше і вибухнув.

Інцидент розслідують як хуліганство.