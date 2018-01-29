Навального звільнили після протестів у Росії

Копирайт изображения ALEXANDRA DALSBAEK/AFP/Getty Images

Російського опозиціонера Олексія Навального звільнили після затримання під час мітингу в Москві на підтримку бойкоту президентських виборів.

За словами юриста пана Навального, його підзахисного звільнили без звинувачень. Однак політик згодом має з'явитися в суді, де йому можуть висунути звинувачення.

Організована Олексієм Навальним акція "Страйк виборців" була неузгодженою та зібрала, за приблизними підрахунками, кілька тисяч учасників.

Навальний оголосив "Страйк виборців" у відповідь на відмову ЦВК допустити його на вибори президента Росії 18 березня.

Приводом у відмові в реєстрації стала непогашена судимість політика. Суди відмовилися розглядати його скаргу на це.

Копирайт изображения AFP Image caption Учасники акції в Москві закликали бойкотувати президентські вибори

На відеотрансляції з акції було видно, як правоохоронці затримали політика на Тверській площі та відвели його в автозак.

Прихильники політика скандували при цьому "Ганьба!" і "Ми не худоба, виборам бойкот".

Невдовзі після цього політик написав у Twitter: "Затримання однієї людини втрачає будь-який сенс, якщо нас багато. Хто-небудь, прийдіть і замініть мене".

Акції протесту відбулися у багатьох містах Росії. За повідомленням, усього в країні затримали понад 180 людей.

Копирайт изображения Reuters

У неділю поліція також вдерлася до антикорупційної організації Олексія Навального у Москві. Його речник повідомив, що правоохоронці використали електроінструмент і аргументували свої дії повідомленням про замінування.

Акції відбулися після тижнів тиску на прихильників пана Навального по всій Росії. Їх затримували та вилучали листівки на підтримку протестних виступів.

Олексій Навальний організував масові вуличні протести проти президента Росії Володимира Путіна взимку 2011-2012 років. Його тричі заарештували у 2017 році за організацію несанкціонованих протестів проти влади.

Володимир Путін має дуже високу підтримку населення і, ймовірно, виграє четвертий 6-річний термін повноважень.