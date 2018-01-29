Російських паралімпійців остаточно усунули від Паралімпійських Ігор-2018

Копирайт изображения VLADIMIR SMIRNOV Image caption Паралімпійці з Росії не зможуть на Іграх в Кореї демонструвати російський триколор

Міжнародний паралімпійський комітет вирішив поки не відновлювати в правах Паралімпійський комітет Росії.

Спортсменів допустять на зимову Паралімпіаду 2018 року в Південній Кореї тільки в нейтральному статусі, як і російських олімпійців.

Вони зможуть виступити в п'яти видах спорту: гірські лижі, біатлон, бігові лижі, сноуборд і керлінг на інвалідних візках.

Очікують, що участь в змаганнях в Пхьончхані візьмуть 30-35 паралімпійців з Росії, не замішаних у скандалі зі вживанням допінгу. Про це заявив президент Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) Ендрю Парсонс.

За його словами, комітет вживатиме заходів, щоб в наступній Паралімпіаді російські спортсмени взяли участь під національним прапором.

В організації зазначили, що рішення про допуск в нейтральному статусі ухвалили після того, як Російський паралімпійський комітет (РПК) виконав деякі з пред'явлених йому вимог. Але не всі: в МПК нагадали, що російське антидопінгове агентство досі не поновили в правах.

Крім того, Росія офіційно не відповіла на висновки з доповіді Річарда Макларена про масове вживання допінгу.

"Рішення ухвалювали нелегко, але його ухвалили в інтересах усіх чистих спортсменів", - заявив представник МПК Челсі Готтел.

У Міжнародному паралімпійському комітеті взяли до уваги прогрес, який досягнув Російський паралімпійський комітет в боротьбі з допінгом, тож російські паралімпійці, які будуть відповідати суворим критеріям, зможуть виступати під олімпійським прапором в статусі "Нейтральний паралімпійський спортсмен".

Як і на Олімпійських іграх, спортсменам заборонено демонструвати російську символіку.

Членство Паралімпійського комітету Росії в МПК призупинили в серпні 2016 року.

Це відбулося незабаром після публікації доповіді незалежного експерта Всесвітнього антидопінгового агентства Річарда Макларена про порушення антидопінгових правил російськими спортсменами.

Через дискваліфікацію російські паралімпійці пропустили ігри в Ріо-де-Жанейро. У Росії для них організували альтернативні змагання.

Паралімпіада-2018 пройде в Пхьончхані з 9 по 18 березня 2018 року.