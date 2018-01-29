Стрілянина у Києві: один загиблий, один поранений

Копирайт изображения Оксана Блищик / Facebook Image caption Стрілянина сталася в приміщенні Української національної лотереї, що неподалік станції метро Берестейська

У приміщенні Української національної лотереї в Шевченківському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої загинув працівник однієї з приватних охоронних фірм.

Як повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик, у приміщенні лотереї, що на вулиці Лагерна неподалік від станції метро Берестейська, перебувало п'ять представників приватної охоронної фірми та адміністратор.

Туди забігли семеро чоловіків у чорній формі. Між ними почалася бійка та пролунало кілька пострілів.

Після цього нападники розбіглися.

Копирайт изображения Оксана Блищик / Facebook

Один чоловік загинув від отриманих травм на місці. Стріляли гумовими кулями. Конфлікт виник навколо права власності на об'єкт, кажуть в поліції.

При цьому в обох охоронних фірм було своє рішення суду з цього питання, повідомив голова Нацполіції Києва Андрій Крищенко, якого цитує "Інтерфакс".

"Тут була одна приватна структура охорони, приїхала інша - відбувся конфлікт, поліцію не викликали, поки не сталася стрілянина і не загинув чоловік", - розповів пан Крищенко.

Іншого чоловіка із вогнепальним пораненням у живіт доставили у лікарню.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.