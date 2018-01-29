Стрілянина у Києві: один загиблий, один поранений
У приміщенні Української національної лотереї в Шевченківському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої загинув працівник однієї з приватних охоронних фірм.
Як повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик, у приміщенні лотереї, що на вулиці Лагерна неподалік від станції метро Берестейська, перебувало п'ять представників приватної охоронної фірми та адміністратор.
Туди забігли семеро чоловіків у чорній формі. Між ними почалася бійка та пролунало кілька пострілів.
Після цього нападники розбіглися.
Один чоловік загинув від отриманих травм на місці. Стріляли гумовими кулями. Конфлікт виник навколо права власності на об'єкт, кажуть в поліції.
При цьому в обох охоронних фірм було своє рішення суду з цього питання, повідомив голова Нацполіції Києва Андрій Крищенко, якого цитує "Інтерфакс".
"Тут була одна приватна структура охорони, приїхала інша - відбувся конфлікт, поліцію не викликали, поки не сталася стрілянина і не загинув чоловік", - розповів пан Крищенко.
Іншого чоловіка із вогнепальним пораненням у живіт доставили у лікарню.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.