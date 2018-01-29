Німців обурили досліди з вихлопними газами

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Уряд Німеччини розкритикував експерименти, під час яких люди та мавпи вдихали вихлопні гази. Дослідження фінансували німецькі автовиробники.

Німецькі ЗМІ повідомляють, що дослідження впливу вихлопів на здоров'я проводилось Європейською асоціацією досліджень навколишнього середовища та охорони здоров'я у транспортному секторі (EUGT), а фінансували їх компанії Volkswagen, Daimler та BMW.

В уряді вимагають деталей і заявляють, що такі випробування не можна виправдати. Міністр навколишнього середовища Барбара Гендрікс назвала їх "огидними".

Німецький автомобілебудівний концерн Daimler вже засудив дослідження.

Довкола іншого виробника - Volkswagen - ще раніше спалахнув скандал щодо програмного забезпечення, яке дало помилкові дані про викиди від дизельних двигунів.

У 2015 році Volkswagen зізнався, що в США встановлені пристрої, які "обманюють". Вони зробили їхні двигуни менш забруднювальними, ніж ті були насправді.

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EUGT розпустили автовиробники минулого року.

"Ці тестування на мавпах чи навіть на людях не можна етично виправдати жодним чином", - сказав Штеффен Зайберт, речник канцлера Ангели Меркель.

Барбара Гендрікс назвала експерименти "огидними" і висловив здивування, що вчені погодилися їх проводити.

Політик соціал-демократ Стефан Вейл - член наглядової ради Volkswagen - назвав їх "абсурдними". "Лобіювання не може бути виправданням для такого тестування", - сказав він.

Що відомо про дослідження?

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У четвер видання the New York Times повідомило, що дослідження EUGT зробили, щоб протиставити його рішенню 2012 року Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо класифікації дизельних вихлопів.

У матеріалі йдеться, що 2014 року EUGT змусила 10 мавп у герметичній кімнаті вдихати пари з декількох автомобілів, зокрема VW Beetle. Тестування проводилося в лабораторії в американському місті Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Потім на вихідних німецька радіостанція Stuttgarter Zeitung та SWR повідомили, що 19 чоловіків та 6 жінок вдихали дизельні вихлопи під час іншого дослідження.

Впродовж місяця тестувань в лабораторії в німецькому Аахені люди вдихали різні концентрації дизельних парів, які містять токсичні оксиди азоту (NOx). BBC не бачила самого дослідження, але німецькі ЗМІ стверджують, що його опублікували ще 2016 році.

Тоді автовиробники стверджували, що сучасні технології скоротили забруднення від дизельних двигунів до безпечного рівня. Але пізніше виявили, що Volkswagen встановила пристрої, які "обдурювали" - фальсифікували дані про викиди.

Що про це кажуть автовиробники?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Затори в Німеччині

У Daimler, виробника автомобілів Mercedes-Benz, повідомили у неділю: "Ми стурбовані... ми засуджуємо експеримент".

Реагуючи на звіт NYT про експеримент над мавпами, у Volkswagen повідомили: "Ми знаємо, що наукові методи EUGT були неправильними і щиро вибачилися за це ".

Наглядова рада автовиробника Volkswagen заявляє, що проведе повне розслідування, назвавши експеримент "абсолютно незбагненним".

Дослідження щодо забруднення

Згідно з новим дослідження німецького спеціаліста з автомобілів Фердінанда Дуденхоффера, рівень забруднення від дизельних автомобілів у 10 містах Німеччини залишається занадто високим. Саме тому, можливо, транспортним засобам заборонять пересуватись в "гарячих точках" забруднення.

У дослідженні йдеться, що оновлення програмного забезпечення автомобілів - буде недостатньо для вирішення проблеми. Мюнхен, Штутгарт, Гамбург, Дюссельдорф і Кельн - серед міст з серйозним рівнем забруднення.