Турецький авіаудар пошкодив найдавніший храм в Сирії

Копирайт изображения Alamy Image caption Базальтові леви і сфінкси в храмовому комплексі Айн-Дара, Сирія

Внаслідок удару турецьких ВПС серйозно пошкоджений Айн-Дара - найдавніший храм на території Сирії, розташований неподалік підконтрольного курдам міста Афрін. Про це повідомляють представники сирійського уряду і групи спостерігачів.

На розміщених в інтернеті світлинах видно воронку в центрі храмового комплексу і гору каміння на місці, де раніше стояли базальтові леви.

Неохеттський храм звели арамеї у першому тисячолітті до нашої ери.

Турецькі війська разом із сирійськими повстанцями почали наступ в районі Афріна дев'ять днів тому, щоб витіснити звідти курдських бойовиків.

Уряд Туреччини повідомляє, що Загони народної самооборони (YPG) входять до складу забороненої в низці країн Курдської робітничої партії, яка понад три десятиліття боролася за створення курдської автономії на південному сході Туреччини.

Самі представники YPG заперечують будь-які зв'язки з Курдською робітничою партією. Їхню позицію підтримують США, які надавали бойовиками та їхнім арабським союзникам зброю і підтримку з повітря під час операцій проти бойовиків "Ісламської держави" в Сирії.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Британії, повідомляє: щонайменше 51 цивільний загинув внаслідок турецьких авіа- і артилерійських ударів з початку наступу.

Також у боях були вбиті десятки бійців YPG і повстанців, і ще сім турецьких солдатів.

Понад 60% об'єктів на території храму Айн-Дара, що за 10 км від міста Афрін, зруйновано в п'ятницю.

Сирійський державний Департамент старожитностей і музеїв засудив цю атаку, заявивши, що вона "демонструє ненависть і варварство турецького режиму проти сирійської ідентичності та проти минулого, сьогодення та майбутнього сирійського народу".

Колишній директор департаменту Маамун Абдулкарім повідомив агентству AFP, що храм був відомий завдяки базальтовим левам.

Під час громадянської війни в Сирії пошкоджено або повністю зруйновано безліч древніх пам'яток. Багато з них знищені бойовиками "Ісламської держави" внаслідок "боротьби з поклонінням ідолам".

Зокрема до списку світової спадщини ЮНЕСКО входить комплекс в Пальмірі, де бойовики "Ісламської держави" підірвали храм Баала, якому 2000 років, а також частину древнього театру.

Пан Абдулкарім заявив, що руйнування храму Айн-Дара - це таке ж "звірство", як і руйнування пам'яток Пальміри.