Фітнес-додаток розсекретив інформацію про військові бази

Копирайт изображения STRAVA Image caption Переміщення солдатів на авіабазі Баграм - найбільшому військовому об'єкті США в Афганістані

Компанія Strava, яка опублікувала всесвітню карту використання фітнес-гаджетів і програм, могла випадково оприлюднити місцерозташування військових баз і маршрути патрулів кількох армій світу, твердять експерти.

Карта компанії Strava, яку запустили у листопаді 2017 року, охоплює весь світ. Для її укладання використовували інформацію з трьох мільярдів фітнес-браслетів, смартфонів та інших гаджетів, стверджують в компанії.

Однак військові фахівці, які вивчили карту, почали бити на сполох: з'ясувалося, що Strava, крім інших, використовувала дані з фітнес-трекерів військових, які перебувають на чергуванні.

Аналітик Об'єднаного інституту аналізу конфліктів Нейт Рузера написав у своєму блозі, що на карті Strava "чітко видно розташування на карті й структуру американських баз".

Справді, у країнах Африки чи Близького Сходу за сотні кілометрів від населених пунктів і позначеної на карті іншої фітнес-активності можна побачити візерунки, залишені невідомими фітнес-трекерами.

"Якщо солдати користуються фітнес-додатком так само, як звичайні люди, тобто вмикають його і йдуть на пробіжку, це особливо небезпечно," - пише пан Рузера.

При цьому на карті видно не тільки американські бази і патрулі, але російські й турецькі також.

Аналітик Тобіас Шнайдер вказує, що за слідом фітнес-трекера легко впізнати французьку базу Мадама в Нігері. Також експерт виділяє укладену ним на основі даних Strava карту аванпостів навколо сирійського Мосула.

Копирайт изображения TWITTER.COM/TOBIASCHNEIDER

"Тут дуже багато крутого! Ось аванпости навколо Мосула (або просто місцеві, які люблять бігати навколо своїх будинків)", - написав експерт.

Як зазначають аналітики, американські бази в Сирії залишають найбільше слідів фітнес-активності. Трохи менше дають російські, а іранські бази на мапі майже відсутні.

Жодна армія з тих, що беруть участь в сирійському конфлікті, поки не прокоментувала знахідку аналітиків.