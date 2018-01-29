В Індії вважають 21 мільйон дівчаток "небажаними"

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Через те, що батьки в Індії частіше прагнуть мати синів замість доньок, у країні вважають 21 мільйон дівчат "небажаними", свідчать урядові доповіді.

У звіті міністерства фінансів зазначили, що пари продовжують народжувати дітей, поки в них не народжується хлопчик.

Автори попереджають, що це може призвести до скорочення ресурсів для дівчаток.

В уряді вважають, що надання переваги народженню сина має бути предметом дискусій.

У доповіді повідомили, що ця ситуація призвела до сексуально-селективних абортів.

Тести на визначення статі плоду є незаконними в Індії, але їх досі проводять і тому жінки вдаються до абортів.

Чому ж пари хочуть народити сина:

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Таке прагнення мати хлопчиків у сім'ї призвело до того, що в газетах почали з'являтися науково необґрунтовані поради, як зачати сина.

Штати, у яких "дівчатка" найбільше страждають - це Пенджаб та Харіяна, а найменше - Мегалая.